Фадеев день: что нельзя делать 3 сентября

3 сентября православные верующие отмечают Фадеев день, вспоминая апостола Фаддея Пропведника, а в народе к дате относят праздник Льняница. Подробнее о празднике и народных приметах читайте в материале "Рамблера".
Льняницей этот день называют потому, что в начале сентября крестьяне традиционно отправлялись на уборку льна, прямо в поле сушили стебли и связывали их в пучки. После обработки лен использовали для создания предметов одежды.
По народным поверьями в этот день можно было сделать прогноз на погоду в первый месяц и осени. Солнечный день предсказывал такой де теплый сентябрь.
Кроме того, 3 сентября можно было даже предсказать, когда выпадет снег. Если в небе к ночи видны звезды, то первый снег в этом году выпадет рано.
Было еще несколько погодных примет на третье сентября:
В народе также верили, что третьего сентября не стоит прислушиваться к чужим советам, потому как люди верили, что в этот день ничего толкового посоветовать не могут.
Считалось, что и в дальнюю дорогу в этот день лучше не отправляться. А в случае вынужденной поездки принято было молиться.
Интересно, что и мясо в этот день есть не рекомендовалось, так как сегодня оно сложно переваривается.