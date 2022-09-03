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2 часа назад

Фадеев день: что нельзя делать 3 сентября

Диана Товсепова

3 сентября православные верующие отмечают Фадеев день, вспоминая апостола Фаддея Пропведника, а в народе к дате относят праздник Льняница. Подробнее о празднике и народных приметах читайте в материале "Рамблера".

Фадеев день: что нельзя делать 3 сентября
Фото: PxherePxhere

Льняницей этот день называют потому, что в начале сентября крестьяне традиционно отправлялись на уборку льна, прямо в поле сушили стебли и связывали их в пучки. После обработки лен использовали для создания предметов одежды.

По народным поверьями в этот день можно было сделать прогноз на погоду в первый месяц и осени. Солнечный день предсказывал такой де теплый сентябрь.

Кроме того, 3 сентября можно было даже предсказать, когда выпадет снег. Если в небе к ночи видны звезды, то первый снег в этом году выпадет рано.

Было еще несколько погодных примет на третье сентября:

  • Если на дубах появляется много желудей, будущее Рождество будет снежным;
  • Паутина на деревьях скажет о потеплении;
  • Много ягод на рябине укажут на дождливую осень.

В народе также верили, что третьего сентября не стоит прислушиваться к чужим советам, потому как люди верили, что в этот день ничего толкового посоветовать не могут.

Считалось, что и в дальнюю дорогу в этот день лучше не отправляться. А в случае вынужденной поездки принято было молиться.

Интересно, что и мясо в этот день есть не рекомендовалось, так как сегодня оно сложно переваривается.

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