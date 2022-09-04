Вот и сказочке конец: зачем Синяя Борода убивал своих жен

«Синяя борода» Шарля Перро считается одной из самых страшных сказок. "Рамблер" расскажет, почему главный герой убивал своих жен.

Фото: кадр из сказки кадр из сказки

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Жил на свете богатый господин, но из-за синей бороды никто не хотел с ним жить. Ему нравились дочки почтенной дамы, жившей по соседству. Он сватался к ним, но получил отказ. Тогда он решил проявить хитрость и устроил в своем замке вечеринку на целую неделю. В итоге, младшая дочь дочка сдалась. Сыграли свадьбу и сначала все было хорошо.

В один прекрасный день муж собрался по делам, зато разрешил пригласить подруг, поехать с ними в загородный замок и делать все, что вздумается. Муж запретил лишь посещать одну комнату в замке.

Но, когда подруги пришли в дом, конечно, они заглянули в тайную комнату. Весь пол этой комнаты был покрыт старой кровью, в которой отражались трупы нескольких женщин, висевшие на стенах. Это были бывшие жены Синей Бороды. От страха девушка уронила ключ и запачкала его кровью, которая не отмывалась. Когда Борода вернулся, он сразу все понял, но ее успели спасти ее братья. В итоге, девушка стала богатой вдовой.

Прообраз

Прообразом Синей Бороды часто считают богатейшего барона и маршала Франции Жиля де Рэ. В 1440 г. его казнили за ужасные преступления. Он проводил обряды, в процессе которых пытали и убивали детей. Также мужчина занимался содомией и некрофилией, он сознался в 800 убийствах.

Однако до этого во Франции он был известным героем. Звание маршала он заслужил благодаря мужеству в ходе Столетней войны. Более того, он был ближайшим сторонником Жанны д’Арк.

В начале 30-х он просто сошел с ума от богатства и тяги к насилию. Он начал жить в своих замках, нанял частную армию, свиту и даже штат священников. Его образ жизни был похож на королевский, а в запретных комнатах замков творились жуткие вещи.

«В памяти людей Рэ остался легендарным монстром. В краю, где он обитал, эта память смешалась с легендой о Синей Бороде», - объясняет философ Жорж Батай.

Миф

Большинство сказов основаны на мифах, и эта тоже. Ближе всего к ней миф о боге Кроносе, которому предсказали, что его свергнет сын. Чтобы избежать этого, он проглатывал родившихся детей.

В какой-то момент вместо ребенка Кроносу дали камень в пеленках, он проглотил его, а ребенок выжил. Потом он вырос и сверг отца, став Зевсом — главным богом на Олимпе.