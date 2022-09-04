Москвички обсудили советский магазин зарубежной косметики

«Покупала блеск для губ отличный малиновый и ореховый», «Часто ездила туда за тенями, тушью, подводкой, помадой, лаками для ногтей и духами "Пани Валевска", "Быть может"», «Я училась рядом и ходила туда за блеском для губ и тушью — они были в топе у нас», «Крема отличные были и помню еще шампунь детский в виде девочки фигурка», «Еще сухие духи в моде были», «Вроде бы там бабушка покупала там косметику Uroda….как мне казалось смешным это слово, а по-польски "красавица"», «У мамы блеск был чудесный польский, я его еще лет до 14 тайно мазала», — написали подписчицы.