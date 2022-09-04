Раскрыт способ соблюдения личной гигиены в довоенной Москве

Он писал, что в те времена все взрослые члены его семьи вместе с детьми раз в неделю отправлялись мыться в Астраханские бани, располагавшиеся в одноименном переулке между Грохольским и Безбожным переулками. Самых маленьких членов столичных семей при этом мыли в тазах, заранее нагревая воду.