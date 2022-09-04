14-летний подросток взломал шифр на австралийской монете за час

"И хотите верьте, хотите нет, но мальчик 14 лет из Тасмании стал первым человеком, который чуть больше чем за час правильно заполнил все четыре слоя … Просто невероятно. Можете ли вы представить себя на месте его мамы? … Так что мы надеемся встретиться с ним в ближайшее время ... чтобы завербовать его", - сказала она.