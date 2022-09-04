14-летний подросток взломал шифр на австралийской монете за час

14-летний мальчик взломал четыре уровня кода, напечатанного на памятной 50-центовой монете, выпущенной агентством кибербезопасности внешней разведки Австралии.
Памятная монета была выпущена в честь 75-летия Австралийского директората сигналов (ASD), и по этому случаю было отчеканено всего 50 000 штук.
В ASD заявили, что четыре различных уровня шифрования монеты постепенно усложняются, и подсказки можно найти на обеих сторонах, однако генеральный директор ASD Рейчел Ноубл, позже, выступая в Институте Лоуи, сказала, что 14-летний мальчик справился с задачей “чуть более чем за час”.
"И хотите верьте, хотите нет, но мальчик 14 лет из Тасмании стал первым человеком, который чуть больше чем за час правильно заполнил все четыре слоя … Просто невероятно. Можете ли вы представить себя на месте его мамы? … Так что мы надеемся встретиться с ним в ближайшее время ... чтобы завербовать его", - сказала она.