6 неоднозначных фактов ко дню рождения Google

4 сентября 1998 года студенты Стэнфорда Сергей Брин и Лари Пейдж зарегистрировали Google. Потому этот день считается официальным днем рождения компании. Сейчас Google – это не просто поисковик, а настоящий медиагигант. И как у любой крупной компании “с историей”, у именинницы есть свои скелеты в шкафу. О них сегодня и расскажет “Рамблер”.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Gmail – почта “для дураков”

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В Силиконовой долине существует давняя традиция устраивать первоапрельские розыгрыши для сотрудников и пользователей IT-продуктов. Вот и в Google то ли шутки ради, то ли всерьез представили миру почтовый сервис Gmail 1 апреля 2004 года. Правда, юмористический тон объявления о запуске продукта многие восприняли как дурацкий розыгрыш.

Еще одна “первоапрельская шутка” Google подставила сотни человек по всему миру. Дело в том, что 1 апреля 2016 года в сервисе Gmail появилась дополнительная кнопка “Send +”. Нажав на нее (вместо обычной “send” – “отправить”), адресант добавлял к письму гифку с миньоном, который бросает микрофон.

Кадр из мультфильма

Многие пользователи сервиса оценили положительно необычную функцию, но нашлись и те, кто из-за нее случайно пострадал. Например, когда отправлял резюме в компанию мечты или отвечал на письмо педантичному и строгому боссу.

Google подарил бесплатный Wi-Fi и… поработил мир

В 2006 году компания решила обеспечить Маунтин-Вью – калифорнийский город, где расположена главная штаб-квартира Google, бесплатным общегородским Wi-Fi. Безусловно щедрый шаг, не так ли? Ведь благодаря ему еще больше людей получили возможность свободно заходить в интернет и пользоваться поисковой системой.

С другой стороны, именно так и захватывают время и деньги простых людей компании-гиганты. Простой пример: 16 августа 2013 года Google был недоступен в течение 5 минут. Аналитики выяснили, что за это время глобальное использование интернета сократилось на 40%. Значит, Google удалось “подсадить” мир на свои продукты. Причем настолько, что когда они лишились возможности найти нужный веб-сайт, то меньше пользовались интернетом.

Из-за Google пополнились китайские тюрьмы

Американцы не раз пытались закрепиться на китайском рынке. Почему им это не удалось – тема, достойная целого цикла материалов. Мы же расскажем об одном случае, который подпортил репутацию Google как в КНР, так и в мире.

Во второй половине 2009 года началась операция “Аврора” – это серия кибератак, в результате которой словно консервным ножом были вскрыты аккаунты китайских правозащитников и оппозиционеров на Gmail. Пострадала интеллектуальная собственность Google. Атаки продолжались до февраля 2010 года. Но уже 12 января корпорация признала факт кибератак и обнародовала данные об инцидентах.

А уже в 2013 году в Китае началась волна массовых посадок оппозиционеров. В законодательство в сфере регулирования интернета появился жестокий закон “против распространения слухов” в сети.

Алгоритм поисковика не принадлежит компании

Он принадлежит Стэнфорду. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин подали патент на свой алгоритм PageRank, будучи студентами Стэнфордского университета. Собственно патент переуступили альма-матер. Google получила лицензию от Стэнфордского университета на использование алгоритма в обмен на 1,8 миллиона акций.

Но справедливости ради стоит отметить, что PageRank, помогающий определить важность веб-страницы, лишь участвует в процессе того, как Google сортирует результаты поиска.

Платье Versace привело к созданию Google Images

Почти все помнят культовое зеленое платье Versace, в котором Джей Ло пришла на церемонию вручения “Грэмми” в 2000 году. Но мало кто знает, что благодаря ему появился сервис Google Images.

wikimedia.org

Платье Дженнифер в тот год стало одним из самых популярных поисковых запросов. При том людей не интересовали текстовые результаты поиска. Им естественно хотелось посмотреть на платье своими глазами. В то время в Google нельзя было искать только изображения. Но сервис Google Image Search стал решением этой проблемы.

Козлы на рабочем месте

Еще несколько фактов связано с работой офисов компании. Так однажды в Google арендовали две сотни голов коз, чтобы те экологично “скосили” траву на территории штаб-квартиры Googleplex.