Действительно ли кошки видят в темноте

Если вы когда-либо жили с кошкой, вы знаете, что она может быть невероятно активной ночью. Также вы наверняка слышали, что эти животные отлично видят в темноте. Но так ли это на самом деле?

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Специалист по ветеринарной офтальмологии пояснила, что количество окружающего света влияет на то, что может видеть живое существо. По сравнению с людьми, кошки гораздо лучше различают объекты, когда доступно очень мало света. То есть животные не видят в абсолютной темноте, нужно хоть какое-то освещение. Зрение кошек «в шесть-восемь раз лучше», чем у людей при низком уровне освещённости.