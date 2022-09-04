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2 часа назад

Действительно ли кошки видят в темноте

Ferra.ru

Если вы когда-либо жили с кошкой, вы знаете, что она может быть невероятно активной ночью. Также вы наверняка слышали, что эти животные отлично видят в темноте. Но так ли это на самом деле?

Действительно ли кошки видят в темноте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист по ветеринарной офтальмологии пояснила, что количество окружающего света влияет на то, что может видеть живое существо. По сравнению с людьми, кошки гораздо лучше различают объекты, когда доступно очень мало света. То есть животные не видят в абсолютной темноте, нужно хоть какое-то освещение. Зрение кошек «в шесть-восемь раз лучше», чем у людей при низком уровне освещённости.

Глаза кошек эволюционировали таким образом потому, что они хищники. А многие из их жертв активны именно в вечернее время суток. Кроме того, у кошек очень острый слух и обоняние, что помогает им ориентироваться в пространстве.

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