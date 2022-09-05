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50 минут назад

Двухголовая черепаха отпраздновала 25-й день рождения

Мир24

Живущая в Женевском музее естественной истории двухголовая черепаха отметила свой 25-летний юбилей. Для животного устроили вечеринку с угощениями и гостями, пишет New York Post.

Двухголовая черепаха отпраздновала 25-й день рождения
Фото:  Мир24 Мир24

Пресмыкающееся вылупилось из яйца в 1997 году в музее, и всю жизнь прожило там. Из-за своей мутации черепаху назвали в честь древнеримского бога – двуликого Януса. У нее не только две головы, но и два сердца, два легких и две личности. В дикой природе уникальное животное не смогло бы выжить, так как не способно засунуть обе головы в панцирь для защиты.

Содержанием животного в музее занимается Анжелика Бургуан и волонтеры. Януса кормят органическими салатами, каждый день делают массаж шей и регулярно выгуливают. У него есть собственный изготовленный по индивидуальным размерам скейтборд.

Бургуан рассказала, что у каждой его головы – свой характер, что иногда приводит к конфликтам. Правая голова любопытна и активна, у нее более сильная личность, а левая голова пассивнее и любит поесть. В музее считают, что Янус – старейшая двухголовая черепаха в мире.

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