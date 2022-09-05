Двухголовая черепаха отпраздновала 25-й день рождения

Пресмыкающееся вылупилось из яйца в 1997 году в музее, и всю жизнь прожило там. Из-за своей мутации черепаху назвали в честь древнеримского бога – двуликого Януса. У нее не только две головы, но и два сердца, два легких и две личности. В дикой природе уникальное животное не смогло бы выжить, так как не способно засунуть обе головы в панцирь для защиты.