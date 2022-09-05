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1 час назад

Треть людей фотографируют питомцев чаще, чем детей

Газета.Ru

Опрос, проведенный сервисом OnePoll показал, что у трети владельцев домашних животных в телефонах больше фотографий их питомцев, чем детей или других близких людей, а всего средний владелец делает более 400 фотографий своих питомцев каждый год. Об этом сообщает StudyFinds.

Треть людей фотографируют питомцев чаще, чем детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Социологи опросили две тысячи владельцев собак и кошек. Оказалось, что только 27% респондентов чаще фотографируют своих детей, а не питомцев. Кроме того, каждый шестой даже сделал татуировку своего пушистого друга. Половина владельцев домашних животных чувствуют себя неполноценными, когда их питомца нет рядом, а 79% даже берут их в отпуск.

Многие владельцы домашних животных даже учитывают, как повлияют их изменения в жизни на кошек и собак: 27% — в случае переезда, 33% — при покупке мебели.

45% опрошенных позволяют своим животным спать в их постели, но при этом 23% вынуждены стирать постельное белье не реже раза в неделю. 57% владельцев домашних животных сообщили, что тратят больше времени и энергии на уборку шерсти домашних животных, чем им хотелось бы — в среднем около четырех часов в неделю.

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