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3 часа назад

Питон проглотил гулявшего кота и выплюнул его в машине

Lenta.ru

Питон проглотил шестикилограммового домашнего кота килограмм в регионе Танах Мера, Малайзия. Об этом сообщает Asia One.

Питон проглотил гулявшего кота и выплюнул его в машине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хозяйка животного, 28-летняя Энджел Лоу, рассказала, что в понедельник, 29 августа, ее кот по кличке Бен гулял по территории жилого комплекса, но вечером домой не вернулся.

«Мы заподозрили, что что-то не так, когда увидели питона с большим брюхом, которого нашли и засняли другие жители. Мы сразу же обратились в Научно-исследовательское общество по защите животных, сотрудники которого поймали и забрали змею», — говорит Лоу.

На следующий день женщина узнала, что питон выплюнул тело Бена в машине зоозащитников, когда его перевозили в зоопарк. Известие стало ударом для семьи, которая очень любила питомца. «Каждый раз, когда мы думаем о том, что произошло, мы все еще плачем», — рассказывает женщина.

Она отметила, что была удивлена появлению питона на территории жилого комплекса, так как он находится далеко от мест обитания диких животных. После гибели Бена, Лоу и ее семья внимательно следят за своей шестилетней собакой и двумя другими котами.

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