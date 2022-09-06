Удивительные новые кадры «Титаника» самого высокого качества

Команда экспедиции сняла кадры высочайшего качества Титаника, легендарного пассажирского лайнера, затонувшего в 1912 году во время своего первого рейса.

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

Эти кадры стали мировым рекордом. «Первое и единственное видео подводного крушения в формате 8K, демонстрирующее «удивительные детали», которые помогут морским археологам в дальнейшем изучить скорость распада Титаника«, — сказал Стоктон Раш, президент OceanGate Expeditions, организация, стоящая за экспедицией.

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Согласно пресс-релизу, она также окажет поддержку ученым в выявлении морских обитателей, обитающих внутри и вокруг затонувшего корабля, который находится на глубине около 12 500 футов.

«Непотопляемый» корабль

Кадры, снятые командой экспедиции Титаник 2022, уже позволили экспертам выявить удивительные новые подробности об обреченном роскошном лайнере.

«Например, я никогда не видел имя изготовителя якорей, Noah Hingley & Sons Ltd., на якоре левого борта», – сказал Рори Голден, эксперт по «Титанику» в компании OceanGa. te Expeditions, согласно пресс-релизу.

«Я изучал затонувший корабль на протяжении десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации», — продолжил Голден.

«Очень интересно, что спустя столько лет мы, возможно, обнаружили новую деталь, которая не была столь очевидной с предыдущими поколениями камерных технологий»,

Голден сказал один из них. Один из «самых удивительных клипов» в кадрах показывает один из одноконтурных котлов, который упал на дно океана, когда Титаник раскололся надвое.

«Примечательно, что это было один из однотактных котлов, которые впервые были обнаружены, когда в 1985 году было обнаружено крушение Титаника», — добавил он в пресс-релизе.

Из 2240 пассажиров и членов экипажа на борту Титаника более 1500 человек погибли, когда он столкнулся с айсбергом в центре Атлантики.

В более поздних сообщениях говорилось, что на носовую часть ушло около шести минут, вероятно, путешествуя со скоростью примерно 30 миль в час , достичь дна океана, по данным Britannica.com, где он пролежал 110 лет.

Построен на верфи Harland & Wolff в Белфаст, Северная Ирландия, роскошный Титаник длиной 882,5 фута был самым большим кораблем в истории. Он был построен с рядом дверей-купе, которые можно было закрыть, если носовая часть была повреждена, и считалась непотопляемой, сообщает Britannica.com.

Увеличенный снимок экрана с кадрами экспедиции 2022 года показывает односторонний котел, упавший на дно океана. (OceanGate Expeditions)

Видны другие детали, в том числе кран, используемый для развертывания 15-тонного якоря, и скоба, которая первоначально была прикреплена к ныне обрушившейся грот-мачте корабля. на кадрах.

«Позже на видео вы видите три круглых конструкции вдоль внутренней стороны перил», — сказал П. Х. Наргеолет, ветеран дайвера Титаника, по данным прессы. релиз.

«Это тройные клюзы, которые использовались для подачи швартовных канатов к кнехтам на берегу, чтобы прикрепить корабль к доку, когда «Титаник» находился в порту.»

На кадрах также видны маленькие зеленые свет от системы лазерного масштабирования, что позволило экспедиционной команде определить размер объектов, которые они просматривали с помощью камер и основного окна просмотра подводного аппарата Титан.