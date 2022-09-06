Удивительные новые кадры «Титаника» самого высокого качества

Команда экспедиции сняла кадры высочайшего качества Титаника, легендарного пассажирского лайнера, затонувшего в 1912 году во время своего первого рейса.
Эти кадры стали мировым рекордом. «Первое и единственное видео подводного крушения в формате 8K, демонстрирующее «удивительные детали», которые помогут морским археологам в дальнейшем изучить скорость распада Титаника«, — сказал Стоктон Раш, президент OceanGate Expeditions, организация, стоящая за экспедицией.
Согласно пресс-релизу, она также окажет поддержку ученым в выявлении морских обитателей, обитающих внутри и вокруг затонувшего корабля, который находится на глубине около 12 500 футов.
Кадры, снятые командой экспедиции Титаник 2022, уже позволили экспертам выявить удивительные новые подробности об обреченном роскошном лайнере.
«Например, я никогда не видел имя изготовителя якорей, Noah Hingley & Sons Ltd., на якоре левого борта», – сказал Рори Голден, эксперт по «Титанику» в компании OceanGa. te Expeditions, согласно пресс-релизу.
«Я изучал затонувший корабль на протяжении десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации», — продолжил Голден.
«Очень интересно, что спустя столько лет мы, возможно, обнаружили новую деталь, которая не была столь очевидной с предыдущими поколениями камерных технологий»,
Голден сказал один из них. Один из «самых удивительных клипов» в кадрах показывает один из одноконтурных котлов, который упал на дно океана, когда Титаник раскололся надвое.
«Примечательно, что это было один из однотактных котлов, которые впервые были обнаружены, когда в 1985 году было обнаружено крушение Титаника», — добавил он в пресс-релизе.
Из 2240 пассажиров и членов экипажа на борту Титаника более 1500 человек погибли, когда он столкнулся с айсбергом в центре Атлантики.
В более поздних сообщениях говорилось, что на носовую часть ушло около шести минут, вероятно, путешествуя со скоростью примерно 30 миль в час , достичь дна океана, по данным Britannica.com, где он пролежал 110 лет.
Построен на верфи Harland & Wolff в Белфаст, Северная Ирландия, роскошный Титаник длиной 882,5 фута был самым большим кораблем в истории. Он был построен с рядом дверей-купе, которые можно было закрыть, если носовая часть была повреждена, и считалась непотопляемой, сообщает Britannica.com.
Видны другие детали, в том числе кран, используемый для развертывания 15-тонного якоря, и скоба, которая первоначально была прикреплена к ныне обрушившейся грот-мачте корабля. на кадрах.
«Позже на видео вы видите три круглых конструкции вдоль внутренней стороны перил», — сказал П. Х. Наргеолет, ветеран дайвера Титаника, по данным прессы. релиз.
«Это тройные клюзы, которые использовались для подачи швартовных канатов к кнехтам на берегу, чтобы прикрепить корабль к доку, когда «Титаник» находился в порту.»
На кадрах также видны маленькие зеленые свет от системы лазерного масштабирования, что позволило экспедиционной команде определить размер объектов, которые они просматривали с помощью камер и основного окна просмотра подводного аппарата Титан.
Титан с пятью членами экипажа на борту единственный в мире глубоководный аппарат из углеродного волокна. Представитель OceanGate Expeditions сообщил Insider, что организация работала с НАСА над его проектированием и проектированием.