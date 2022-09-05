Москвичи вспомнили знаменитый столичный пивбар «Ракушка»

«Сколько же мы там пива выпили с креветками, будучи студентами второго курса мединститута в 80-х!», «Мы однажды сбежали оттуда, не заплатив, потому что принесли закуски, которые мы приняли за бонус, а они на самом деле не укладывались в бюджет», «В конце 90-х там устраивали рок-концерты», «Неподалеку от бара жил сценарист Илья Рубинштейн, который часто встречал там артистов местного театра и хоккеистов сборной», — вспомнили юзеры.