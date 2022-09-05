Москвичи вспомнили знаменитый столичный пивбар «Ракушка»

Знаменитый в 80-е годы столичный пивбар «Ракушка» вспомнили россияне в группе «Москва. Детали» запрещенной в РФ соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Во дворах у метро "Юго-Западная" таится удивительное: прилепленное к брежневской панельке нечто, похожее на гигантскую расплющенную каменную улитку. Это — знаменитый некогда пивбар "Ракушка". Его годы жизни: с конца 70-х по 1989 год. Впоследствии внутри пытались открывать другие заведения, торговали пивом и квасом в разлив из окошка серой башни», — написал автор поста.
Архитектурный облик необычного сооружения действительно напоминает ракушку: по задумке архитекторов, это жемчужина, спрятавшаяся в водорослях. Уникальное здание пристроено к обычному панельному девятиэтажному дому на улице 26-ти Бакинских Комиссаров. Сейчас внутри бывшей «Ракушки» — разруха и пачки документов предыдущих арендаторов, уточнили администраторы группы.
Пользователи сети отметили, что после закрытия место стало притягивать местных любителей паркура. Самым крутым считалось прыгнуть с одного из «гребней» на землю, уточнил один из них.
«Сколько же мы там пива выпили с креветками, будучи студентами второго курса мединститута в 80-х!», «Мы однажды сбежали оттуда, не заплатив, потому что принесли закуски, которые мы приняли за бонус, а они на самом деле не укладывались в бюджет», «В конце 90-х там устраивали рок-концерты», «Неподалеку от бара жил сценарист Илья Рубинштейн, который часто встречал там артистов местного театра и хоккеистов сборной», — вспомнили юзеры.