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2 часа назад

Жених и невеста потребовали заплатить по 10$ за вход на свадьбу

Lenta.ru

Жених и невеста потребовали, чтобы гости заплатитли по 10 долларов (600 рублей) за вход на их свадьбу и принести с собой стулья. Об этом в посте на сайте Reddit написала сама невеста.

Жених и невеста потребовали заплатить по 10$ за вход на свадьбу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

23-летняя автор поста рассказала, что они с 23-летним женихом планируют пожениться меньше чем через месяц. Поскольку пара не хочет тратить много денег на свадьбу, они решили провести праздник на природе. Торжество пройдет в каньоне в присутствии 20 гостей, которых жених и невеста попросили принести с собой складные стулья, чтобы им было на чем сидеть. Девушка добавила, что вместо торжественного приема будет скромный ужин.

Но на этом попытки пары сэкономить не закончились — в пригласительном письме невеста написала, что при входе в каньон каждому гостю необходимо будет заплатить по 10 долларов, поскольку доступ на территорию платный. Когда сестра девушки получила приглашение, она разозлилась и назвала родственницу скрягой.

Автор поста попросила пользователей оценить ее поведение и спросила, правильно ли она поступает. Пост набрал две тысячи комментариев. Большинство комментаторов согласились с сестрой невесты. «Да уж, я бы лучше сходил на свадьбу в "Макдоналдс"», — написал один из них. Другой добавил: «Не представляю, чтобы я заставила гостей платить за что-то на моей свадьбе».

Истории,McDonald's,
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