Жених и невеста потребовали заплатить по 10$ за вход на свадьбу

Жених и невеста потребовали, чтобы гости заплатитли по 10 долларов (600 рублей) за вход на их свадьбу и принести с собой стулья. Об этом в посте на сайте Reddit написала сама невеста.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

23-летняя автор поста рассказала, что они с 23-летним женихом планируют пожениться меньше чем через месяц. Поскольку пара не хочет тратить много денег на свадьбу, они решили провести праздник на природе. Торжество пройдет в каньоне в присутствии 20 гостей, которых жених и невеста попросили принести с собой складные стулья, чтобы им было на чем сидеть. Девушка добавила, что вместо торжественного приема будет скромный ужин.

Но на этом попытки пары сэкономить не закончились — в пригласительном письме невеста написала, что при входе в каньон каждому гостю необходимо будет заплатить по 10 долларов, поскольку доступ на территорию платный. Когда сестра девушки получила приглашение, она разозлилась и назвала родственницу скрягой.