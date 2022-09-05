Жених и невеста потребовали заплатить по 10$ за вход на свадьбу

Жених и невеста потребовали, чтобы гости заплатитли по 10 долларов (600 рублей) за вход на их свадьбу и принести с собой стулья. Об этом в посте на сайте Reddit написала сама невеста.
23-летняя автор поста рассказала, что они с 23-летним женихом планируют пожениться меньше чем через месяц. Поскольку пара не хочет тратить много денег на свадьбу, они решили провести праздник на природе. Торжество пройдет в каньоне в присутствии 20 гостей, которых жених и невеста попросили принести с собой складные стулья, чтобы им было на чем сидеть. Девушка добавила, что вместо торжественного приема будет скромный ужин.
Но на этом попытки пары сэкономить не закончились — в пригласительном письме невеста написала, что при входе в каньон каждому гостю необходимо будет заплатить по 10 долларов, поскольку доступ на территорию платный. Когда сестра девушки получила приглашение, она разозлилась и назвала родственницу скрягой.
Автор поста попросила пользователей оценить ее поведение и спросила, правильно ли она поступает. Пост набрал две тысячи комментариев. Большинство комментаторов согласились с сестрой невесты. «Да уж, я бы лучше сходил на свадьбу в "Макдоналдс"», — написал один из них. Другой добавил: «Не представляю, чтобы я заставила гостей платить за что-то на моей свадьбе».