Когда стоит менять профессию и как не ошибиться с ее выбором

Выбор новой профессии — важный шаг, и к нему стоит подойти осознанно. Диана Дмитриева, карьерный консультант онлайн-университета Skypro, рассказывает о том, какие факторы на это влияют, как не ошибиться с выбором и сколько профессий можно сменить за всю жизнь.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Как подойти к выбору профессии?

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Есть всего три точки. И каждая из них — одинаково важная.

Хочу. Решите, чем бы вы хотели заниматься с точки зрения деятельности, внутренних предрасположенностей, сильных сторон. Кто-то любит искать ошибки, кто-то — копаться в документах, кто-то — общаться. Спросите себя: «От чего я кайфую?»

Могу. Поймите, что вы умеете делать и какие у вас есть навыки. Это не всегда только знание каких-то систем или инструментов. Сюда подходят и навыки коммуникации, анализа, работы с документами. Это будет вашей базой компетенций — и к ней вы будете наращивать дополнительные, нужные для новой профессии.

Надо. Изучите, что нужно рынку. Узнайте, какие специалисты сейчас востребованы. Что они должны делать? Сколько им платят? Теперь схлопываем все в одно (личные предпочтения, затем сильные стороны, навыки, знания и умения) и добавляем сюда конъюнктуру рынка. Такая профессия существует в реальности? Она востребована? Сколько платят? Вам это подходит?

Как не ошибиться с выбором?

Теперь разберем топ самых частых ошибок.

Не учитывать свои сильные стороны

Анализировать, чего бы вам хотелось, но забывать о том, что вы уже умеете. Все пошли в программисты — и я пойду. А насколько вы к этому предрасположены, какие есть навыки, лежит ли к этому душа?

Не понимать, чем придется заниматься

Не разбираться в деталях и видеть только верхушку айсберга. IT-специалисты много зарабатывают — значит, подходит. Однако полезно узнать про плюсы, минусы и сложности, свойственные профессии.

Не закладывать ресурсы на карьерный переход

Достаточно сходить на курсы — и жизнь сразу наладится! Можно еще сказать так: «Я хочу с нуля пойти в профессию, но зарплата должна остаться той же — мои 100 000 ₽ пусть сразу будут со мной, с самого старта!» Младшие специалисты во всех сферах начинают со стартовых условий.

Как поступить, чтобы такого избежать?

Первое. Изучите себя, профессию и проанализируйте рынок. Помониторьте сайты с работой и форумы специалистов. Посмотрите, что конкретно нужно делать, узнайте, сколько за это платят.

Второе. Поговорите с представителями профессий. И с теми, кто пытался, но не смог, — узнайте, что именно не вышло. Поймите, ок ли это для вас.

Третье. Сузьте выборку. Особенно если меняете работу в 35–45+. Это можно сделать самостоятельно, прикинув все важные моменты из трех точек, или с карьерным консультантом. Анализ себя, навыков и рынка иногда проще делать с человеком, у которого есть особый бэкграунд — например, с тем, кто понимает конъюнктуру и пожелания работодателей.

Когда пора что-то менять?

Если вы созрели для смены профессии — дерзайте. Нет ничего более кайфового, чем заниматься тем, что нравится. Есть профессии, в которых можно развиваться и в зрелом возрасте. Например, один наш выпускник отучился на тестировщика в 60 лет и нашел работу еще до окончания курса.

Но есть и профессии с ограничениями, где нужно долго развиваться или соответствовать определенным требованиям. Вряд ли выйдет в 50 лет пойти в авиаторы или на пенсии стать хирургом: для этого надо много лет учиться и практиковаться. Но всегда есть возможность найти что-то смежное в интересной для вас сфере. Переходить в традиционную медицину поздновато? Можно стать консультантом по массе интересных и имеющих отношение к здоровью тем. Например, стать консультантом по нутрициологии или построению тела мечты и так далее. Почти всегда есть альтернатива.

Ошибки — это совершенно нормально. Ничего не делая, никогда не придешь к желаемому. Не бойтесь ошибаться. Однако не стоит совершать необдуманные шаги по глупости или из-за лени, когда вы не изучили вопрос досконально и решили действовать на авось. К смене профессии нужно подготовиться.

С чего начать изучение IT?

Важно подойти к этому осознанно — в том числе с позиции спроса и потребностей работодателя.

Изучите сферу

Узнайте, какие есть профессии, кто чем занимается. Прочитайте описания вакансий, послушайте подкасты, посмотрите ролики. Поговорите с теми, кто реально работает в индустрии: с руководителями команд, специалистами, IT-рекрутерами.

Посмотрите, на какой позиции есть то, что вам интересно

Например, если вы общительны и вам нужно постоянно коммуницировать с людьми, то аналитика вряд ли подойдет: там больше работы с данными, чем общения. Возможно, больше подойдут профессии менеджера проектов или менеджера по продукту. Это уже совсем о другом — но тоже IT.

Выберите школу, которая вам подходит

Поговорите с теми, кто учился, почитайте отзывы, походите на бесплатные мероприятия, присмотритесь, насколько программа полноценная, есть ли поддержка менторов и, что особенно важно, практика. Умение решать кейсы — значимый аргумент на рынке труда для новичка.

Начните учиться

Наберитесь терпения: сначала придется изучить базу, потом практиковать то, что осилили в теории. Выделите определенное время на поиск работы — чтобы упаковаться, начать общаться с работодателями и регулярно откликаться на вакансии.

Сколько профессий можно сменить?

За жизнь можно поменять профессию несколько раз. Сейчас это нормально — сменить за жизнь два-три направления. Раньше общество не было к такому готово. Решили стать инженером — и теперь это на всю жизнь.

Иногда новая профессия может оказаться в смежном поле. Например, я была рекрутером, а стала карьерным консультантом — это не то же самое, но близко. И экспертиза с прошлой работы очень пригодилась мне на текущей. В таких ситуациях менять направления можно чаще: осваивать новое будет быстрее и проще.

Если не получилось — это не страшно, но смена направления все же должна быть осознанной

Например, если вы за три года поменяли десять профессий, это выглядит так, будто вы мечетесь и не знаете, чего хотите. В идеале у человека с возрастом прослеживается линия — путь, который куда-то выводит. Редко бывает так, чтобы кто-то действительно попробовал десять профессий и ему ничего не подошло. Чаще всего это происходит из-за того, что человек не смог сконцентрироваться и постоянно искал легких путей. Выглядит так, будто он не хочет работать, развиваться и не способен довести дело до конца.

Что делать с усталостью и выгоранием?

Бывает, что человек просто устал от компании, коллектива, начальства, зарплаты или выгорел. Вроде всегда нравилось, а тут щелкнуло, и все. Но если работа всегда вдохновляла, а теперь нет, лучше понять, не выгорание ли это. Помогут и будут мегаполезны психологи, коучи, карьерные консультанты, специализирующиеся на поиске призвания и профориентации. Возможно, резко менять профессию в таком случае и не стоит. Иногда достаточно что-то изменить внутри своей деятельности, сменить роль, взять новые задачи и развиваться дальше.