Землетрясение, лавина и падение со склона: как туристы гибли в горах за последние 10 лет

В понедельник, 5 сентября, спасатели проводят операцию на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Там разыскивают выживших туристов из группы, которая отправилась на гору 30 августа. При восхождении пять альпинистов сорвались вниз и погибли, еще двое получили травмы при падении. Три человека умерли из-за переохлаждения, сообщает ТАСС. Подобные случаи происходят в горах практически каждый год. Мы решили вспомнить, какие трагедии произошли с альпинистами за последнее десятилетие.

Фото: ТАСС ТАСС

2021: Гибель туристов на Эльбрусе

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В сентябре 2021 года пять человек погибли и еще 11 получили травмы при восхождении на Эльбрус. Группа из 19 туристов запросила помощь спасателей вечером 23 сентября, когда находилась на высоте 5,4 тысячи метров. Поиски затруднялись погодными условиями: ночью на горе началась снежная буря, а температура опустилась ниже минус 20 градусов, напоминает mir24.tv.

Одна из участниц экспедиции погибла еще до того, как был подан сигнал бедствия. У нее поднялось давление. Позже два туриста скончались от обморожения. Еще двое потеряли сознание во время спуска. Они были доставлены на станцию спасателей и умерли там, не приходя в себя.

В связи со смертью туристов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемым по нему проходит организатор восхождения Денис Алимов.

2020: На Эльбрусе пропала альпинистка

Примерно годом ранее, в октябре 2020 года, на Эльбрусе произошел еще один трагический случай. При спуске с вершины пропала 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Екатерина Климовская, опытная туристка. Когда группа из 18 человек находилась на склоне, погода ухудшилась, и туристы решили возвращаться. В конце цепочки шли гид, мужчина, отморозивший ноги, и Климовская (она была последней). На особо сложном участке инструктор сфокусировал свое внимание на пострадавшем, а когда вспомнил о Климовской, выяснилось, что она исчезла. Гид не стал устраивать поиски, а пошел дальше. Позже Климовскую искали спасатели, но она так и не была обнаружена.

2018: Гибель россиянина в Пакистане

В июле 2018 года российский турист погиб на горе Латок-1 в Пакистане. Иркутянин Сергей Глазунов вместе с напарником петербуржцем Александром Гуковым начал восхождение по очень сложному маршруту — с северной стороны. 23 июля произошло резкое ухудшение погоды, и туристы решили вернуться. Однако на высоте 6200 метров Глазунов сорвался вниз и погиб. Вместе с ним в пропасть упало снаряжение, запас продуктов и топливо для горелки. Из-за этого Гуков уже не мог продолжать путь. Он вызвал спасателей.

Поисковая операция была осложнена погодными условиями, и туриста удалось обнаружить только через неделю. Позже Гуков рассказывал, что, ожидая спасателей, он начал видеть галлюцинации. Пострадавшему пришлось пройти курс реабилитации, после чего он снова занялся альпинизмом.

2015: Туристы погибли при землетрясении на Эвересте

Другая трагедия произошла 25 апреля 2015 во время землетрясения на Эвересте. Магнитуда подземных толков составила 7,9 балла по шкале Рихтера. Жертвами катастрофы стали 19 человек, которые находились в базовом лагере с южной стороны горы. Их тела были найдены спасателями.

Большинству туристов, которые в тот момент были в районе Эвереста, удалось спастись. По всей территории Непала в результате землетрясения тогда погибло около 7000 человек.

2014: Извержение вулкана в Японии

Одна из самых страшных трагедий в истории альпинизма произошла в Японии 27 сентября 2014 года. Причиной гибели людей стало извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано. На склонах этой горы, популярной среди туристов, в момент катастрофы находилось примерно 250 человек. Общее число подземных толков составило около 300.

Из-за извержения вулкана погибли 56 альпинистов. В большинстве случаев причиной их смерти стали травмы от кусков скальной породы, которые на большой скорости вылетали из жерла и падали туристам на голову.

2012: Лавина в Непале