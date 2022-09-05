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36 минут назад

День Луппы Брусничника: что нельзя делать 5 сентября

Мира Маркина

Православная церковь 5 сентября чтит память мученика Луппы Солунского. В народе этот праздник прозвали днем Луппы Брусничника. Объяснение тому простое – считалось, что именно к пятому сентября поспевает эта ягода.

День Луппы Брусничника: что нельзя делать 5 сентября
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

При этом в такой день на Руси было запрещено есть бруснику свежей. Позволялось лишь делать выпечку с ней. Также в день Луппы Брусничника не рекомендовалось ходить в лес, а если все же приходилось, то стоило обходить стороной любого дедушку с лукошком, встретившегося на вашем пути, – предки верили, что это Леший и он желает заманить вас в чащу.

Женщинам и мужчинам запрещено было стричь волосы 5 сентября – это могло обернуться серьезными неприятностями и неловкой ситуацией. Также нельзя было поднимать с земли найденные вещи и деньги – добра такие находки не принесут, а вот потери – могут.

Погодные приметы

  • Вечерний туман говорит о скором потеплении.
  • Отсутствие заморозков сулит теплый сентябрь.
  • Деревья цветут повторно – зима будет долгой.
  • Если 5 сентября гремит гром, то осень можно ждать теплую, а зиму – морозную.
Истории,ПРЕДОК,
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