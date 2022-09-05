День Луппы Брусничника: что нельзя делать 5 сентября

При этом в такой день на Руси было запрещено есть бруснику свежей. Позволялось лишь делать выпечку с ней. Также в день Луппы Брусничника не рекомендовалось ходить в лес, а если все же приходилось, то стоило обходить стороной любого дедушку с лукошком, встретившегося на вашем пути, – предки верили, что это Леший и он желает заманить вас в чащу.