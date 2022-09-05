Физики выяснили, почему пирамида майя в Чичен-Ице чирикает

Физики воспроизвели акустический эффект, который приводит к чирикающему эху у пирамиды Кукулькана. Статья об этом опубликована в Physics Education.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пирамида Кукулькана - это древний храм майя, расположенный в городе Чичен-Ица. Она не высока по сравнению с пирамидами Гизы, и возвышается лишь на 24 метра, зато отличается изяществом архитектуры и необычной акустикой. При хлопке в ладоши у ее основания отраженный звук будет похож на крик птицы кетцаль, священного животного майя. Диего Аревало из Университета Антонио Нариньо (Колумбия) и его коллеги смогли воспроизвести этот эффект, основываясь на его любительской видеозаписи.

В ходе компьютерной обработки ученые представили звук в виде отдельных отражений от всех ступеней лестницы храма. Необычный феномен обязан своим существованием множественным отражениям звука от ступеней лестниц. Каждая следующая ступень отправляет обратно тот же самый, но слега задержанный звуковой сигнал.