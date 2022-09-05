Праздники в сентябре 2022 года и выходные дни

Даже для тех, кто давно окончил школу и институт, и никак не связан со сферой образования, сентябрь — особый месяц. Заканчивается пора отпусков, начинается пусть не учебный, но рабочий год. Не случайно в сентябре так много, в том числе профессиональных праздников. «Рамблер» рассказывает, какие праздники отмечают в сентябре в России и во всем мире.

4 сентября

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В этот день в 1947 году был создан Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР, который отвечал за испытания ядерного оружия. А праздничным для работников отрасли этот день стал в 2006 году. С тех пор у специалистов по ядерному обеспечению появился собственный профессиональный праздник.

8 сентября

Новороссийская военно-морская база — оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота России. Сотрудники базы отмечают свой профессиональный праздник 8 сентября.

10 сентября

Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается во вторую субботу сентября, начиная с 2000 года. В 2022 году этот день приходится на 10 сентября.

15 сентября

День единства народов Дагестана — республиканский праздник, который отмечают с 2011 года. Праздник относительно молодой, но уже имеет свои традиции и много значит для народов, живущих в Дагестане.

16 сентября

Инициативная группа секретарей из разных городов России выступила с предложением сделать третью пятницу сентября — Днем секретаря в России. Праздник неофициальный, но это совершенно не мешает его отмечать. В этом году — это 16 сентября.

17 сентября

Всемирный день донора костного мозга отмечается в третью субботу сентября, в этом году это 17 число. Этот день отмечают более чем в 50 странах мира, включая Россию.

18 сентября

Всемирный день мониторинга воды отмечается каждый год в один и тот же день. Сначала это был просто повод поговорить о важности качества воды, а сейчас полноценная программа, которая действует в разных странах.

21 сентября

Всемирный день русского единения отмечается предложил отмечать Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, с 2010 года этот праздник обрел официаьный статус. Также в этот день отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. День специалиста по управлению персоналом в России отмечается в третью среду сентября, в этом году он приходится на 21 число.

22 сентября

В Казахстане проживают разные народы, чтобы показать важность всех, в стране отмечают День языков народа Казахстана. А во всем мире 22 сентября празднуют Всемирный день бестраншейных технологий.

23 сентября

Международный день жестовых языков по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается каждый год 23 сентября.

25 сентября

Каждое четвертое воскресенье сентября в мире отмечают Международный день тигра, в России свой праздник — День тигра на Дальнем востоке, в этом году он приходится на 25 сентября.

27 сентября

День воспитателя, или День работников дошкольного образования, отмечают каждый год 27 сентября. Труд воспитателя переоценить невозможно, многие мамы, которые наконец-то отдают ребенка в детский сад, это подтвердят.

28 сентября

В этот день отмечаются сразу три праздника: День работников атомной промышленности, Международный день всеобщего доступа к информации, День деловой книги в России.

30 сентября

Неплохой день, чтобы поздравить работников органов юстиции в Казахстане с профессиональным праздником.

Выходные дни в сентябре 2022 года