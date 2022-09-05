Праздники в сентябре 2022 года и выходные дни

Даже для тех, кто давно окончил школу и институт, и никак не связан со сферой образования, сентябрь — особый месяц. Заканчивается пора отпусков, начинается пусть не учебный, но рабочий год. Не случайно в сентябре так много, в том числе профессиональных праздников. «Рамблер» рассказывает, какие праздники отмечают в сентябре в России и во всем мире.
В этот день в 1947 году был создан Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР, который отвечал за испытания ядерного оружия. А праздничным для работников отрасли этот день стал в 2006 году. С тех пор у специалистов по ядерному обеспечению появился собственный профессиональный праздник.
Новороссийская военно-морская база — оперативно-тактическое территориальное объединение в составе Черноморского флота России. Сотрудники базы отмечают свой профессиональный праздник 8 сентября.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается во вторую субботу сентября, начиная с 2000 года. В 2022 году этот день приходится на 10 сентября.
День единства народов Дагестана — республиканский праздник, который отмечают с 2011 года. Праздник относительно молодой, но уже имеет свои традиции и много значит для народов, живущих в Дагестане.
Инициативная группа секретарей из разных городов России выступила с предложением сделать третью пятницу сентября — Днем секретаря в России. Праздник неофициальный, но это совершенно не мешает его отмечать. В этом году — это 16 сентября.
Всемирный день донора костного мозга отмечается в третью субботу сентября, в этом году это 17 число. Этот день отмечают более чем в 50 странах мира, включая Россию.
Всемирный день мониторинга воды отмечается каждый год в один и тот же день. Сначала это был просто повод поговорить о важности качества воды, а сейчас полноценная программа, которая действует в разных странах.
Всемирный день русского единения отмечается предложил отмечать Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, с 2010 года этот праздник обрел официаьный статус. Также в этот день отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. День специалиста по управлению персоналом в России отмечается в третью среду сентября, в этом году он приходится на 21 число.
В Казахстане проживают разные народы, чтобы показать важность всех, в стране отмечают День языков народа Казахстана. А во всем мире 22 сентября празднуют Всемирный день бестраншейных технологий.
Международный день жестовых языков по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается каждый год 23 сентября.
Каждое четвертое воскресенье сентября в мире отмечают Международный день тигра, в России свой праздник — День тигра на Дальнем востоке, в этом году он приходится на 25 сентября.
День воспитателя, или День работников дошкольного образования, отмечают каждый год 27 сентября. Труд воспитателя переоценить невозможно, многие мамы, которые наконец-то отдают ребенка в детский сад, это подтвердят.
В этот день отмечаются сразу три праздника: День работников атомной промышленности, Международный день всеобщего доступа к информации, День деловой книги в России.
Неплохой день, чтобы поздравить работников органов юстиции в Казахстане с профессиональным праздником.
Несмотря на обилие праздников в сентябре дополнительных выходных в этом месяце, согласно производственному календарю, нет. А классических выходных всего восемь и все они приходятся на субботы и воскресенья. Уже можно начинать планировать.