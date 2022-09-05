Названы главные способы распознать мошеннические сайты

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин порекомендовал россиянам обращать внимание на имя сайта в адресной строке и читать отзывы о подозрительных ресурсах. Главные способы распознать мошеннические порталы он назвал в разговоре с изданием «Телепрограмма».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эксперт по кибербезопасности подчеркнул, что в сети существуют мошеннические сайты-клоны, полностью копирующие дизайн оригинальных порталов. Вакулин выразил уверенность в том, что распознать подделку по ее внешнему виду зачастую невозможно. Однако, по его словам, имя сайта, которое пользователь видит в адресной строке браузера, у оригинального портала и фейка будут отличаться.

Помимо этого юзерам следует обращать внимание на то, через какой протокол проходит соединение — HTТP или HTТPS. Протокол HTТPS в адресной строке в некоторых браузерах обозначается закрытым замочком, а HTТP — открытым, указал Вакулин. «Если вы видите изображение закрытого замочка, то соединение проходит в защищенном формате. То есть все данные, которые передаются от вас к сайту и наоборот, шифруются в момент передачи информации», — объяснил специалист. Изображение открытого замка же означает, что соединение не защищено, добавил он.

Вместе с тем Вакулин отметил, что эти способы позволяют распознать не все мошеннические ресурсы. «Поэтому я рекомендую обязательно читать отзывы. (...) Многие неравнодушные пользователи оставляют отзывы о мошеннических сайтах», — сказал он.