Рекорды группы Queen, которые никому не удалось побить

Великие авторы

Bohemian Rhapsody

Первый настоящий видеоклип

Дольше всех

В 2005 году Queen побили рекорд The Beatles и стали группой, которая дольше всех продержалась в британских чартах. Рекорд «битлов» — 1293 недели, Queen — 1322 недели (около 25 лет!). Достижение официально зарегистрировали в Книге рекордов Гиннесса, где учли пребывание в хит-парадах всех альбомов и отдельных синглов группы. Примечательно, что Queen появились на сцене гораздо позже, чем Beatles и Элвис Пресли с его 3-им местом.

Самые популярные

Песня We Are The Champions официально признана самой популярной в мире — об этом сообщил телеканал BBC. В новостных лентах, конечно, регулярно появляются новые вирусные хиты. Но судите сами: кто сейчас не знает легендарный стадионный гимн от Queen?