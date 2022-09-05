Рекорды группы Queen, которые никому не удалось побить

Феномен группы Queen пытаются разгадать не одно десятилетие: легендарный коллектив выпустил свой первый альбом почти 50 лет назад, но до сих пор числится в А-листе и собирает стадионы. Сегодня бессменному фронтмену Queen Фредди Меркьюри, который умер на пике карьеры в 1991 году, могло бы исполниться 76 лет. Вспоминаем все мыслимые и немыслимые рекорды самой успешной в истории шоу-бизнеса музыкальной группы.

Фото: Super.ru Super.ru

Великие авторы

Видео дня

Queen — единственная группа, каждый участник которой написал как минимум один суперхит, который впоследствии попадал в топ-10 чартов. Сейчас большинство артистов полагаются на сторонних авторов и ищут «свою песню» по несколько лет. Хиты Queen же выходили из-под пера всех членов коллектива: солиста Фредди Меркьюри, гитариста Брайана Мэя, басиста Джона Дикона и барабанщика Роджера Тейлора.

Bohemian Rhapsody

«Рапсодия» получила неофициальный статус лучший песни тысячелетия, до этого став самым продаваемым синглом, единственной песней, которая возглавила чарты два раза с разницей в 20 лет, а также самым длинным по хронометражу треком, который крутили по радио. Недавно Bohemian Rhapsody снова одержала победу в рейтингах, снискав звание самого старого видеоклипа и единственного клипа из 70-х, который набрал один миллиард просмотров на Youtube — об этом сообщили в пресс-службе Google. На момент публикации материала видео посмотрели более полутора миллиарда раз.

Первый настоящий видеоклип

Привычные для нас вещи когда-то считались новаторством: когда на телевидении начали крутить первые видео с исполнением песен, артисты просто снимали на камеру свое выступление на сцене. «Богемская рапсодия» по меркам 70-х была настолько необычной музыкальной работой, что Queen решили срежиссировать телевизионную версию по-другому. Так появился первый в мире видеоклип в его современном виде.

Дольше всех

В 2005 году Queen побили рекорд The Beatles и стали группой, которая дольше всех продержалась в британских чартах. Рекорд «битлов» — 1293 недели, Queen — 1322 недели (около 25 лет!). Достижение официально зарегистрировали в Книге рекордов Гиннесса, где учли пребывание в хит-парадах всех альбомов и отдельных синглов группы. Примечательно, что Queen появились на сцене гораздо позже, чем Beatles и Элвис Пресли с его 3-им местом.

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