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28 минут назад

Мозги рептилий и животных обладают "братским" родством

Газета.Ru

Биологи исследовали мозг ящерицы бородатой агамы и создали его атлас. Об этом сообщает Naked Science. Около 320 млн лет назад часть морских жителей вышла на сушу и постепенно эволюционировала в земноводных, рептилий, животных и птиц.

Мозги рептилий и животных обладают "братским" родством
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мозг всех сухопутных животных устроен схожим образом, и долгое время некоторые ученые считали, что мозг млекопитающих появился в результате добавления к мозгу рептилий новых черт. Исследователи из Института исследований мозга Макса Планка во Франкфурте опровергли это предположение.

Для этого они секвенировали РНК бородатой агамы и выяснили, какие типы нервных клеток могут быть у этих ящериц, в том числе в головном мозге. Всего исследователи проанализировали 280 тысяч клеток мозга агамы и выявили 233 различных типа нейронов. Атлас мозга агам сравнили с атласом мозга мышей.

Большинство областей мозга содержало смесь древних (общих для мышей и агам) и специфичных (уникальных) типов нейронов. Особенное внимание ученых привлек таламус — часть промежуточного мозга, выполняющая ряд важный функций, таких как передача сенсорной и двигательной информации и регуляции циркадных ритмов.

Таламус входит в состав так называемого рептильного мозга, однако ученые показали, что все его нейроны могут быть разделены на два транскриптомных и анатомических домена. При этом одна область была похожа у рептилий и млекопитающих, а другая сильно изменилась в процессе эволюции.

Это доказывает, что мозг зверей и рептилий появился путем модификации нервной системы общего предка, в которую добавили новые типы нейронов.

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