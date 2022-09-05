Почему на самом деле на Руси всех посылали в баню

Баня у славян — далеко не просто место водных процедур, это мистическое место, которое связано с особыми ритуалами и поверьями. "Рамблер" расскажет, почему на Руси всех посылали в баню.

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Баня – практически святилище, это место контакта яви (мира живых) и нави (мира мертвых), место очищения. Она строится специально, чтобы силы всех основных стихий: огонь, вода, воздух и земля (представленная деревом, вениками, травяными настоями) могли воздействовать с телом и тонкими оболочками человека.

В банях не только мылись, но и проводили магические ритуалы, жертвоприношения духам, восприятие родов, проведение заговоров, похоронные ритуалы впрямую связаны с банями.

В старые времена люди обязательно парились в бане после возвращения из дальних поездок, потому что очистить тело от грязи недостаточно. Тяжелый путь или военный поход оставляют след в душе человека. Чтобы стереть эту информацию, нужно было провести банные процедуры.

На Руси женщин даже отводили рожать в баню. Там тепло, рядом нет посторонних, не нарушается жизнь дома, под рукой теплая вода, топящаяся по-черному баня практически стерильна.

Вероятно вы слышали выражение "пошел в баню". Эта фраза появилась не просто так. Человека посылали в баню, чтобы он очистился от скверны, грязи и негатива. Потому что физическое очищение с духовным неразрывно связаны.