Ученые поняли, почему пирамида майя «чирикает»

У основания пирамиды Кукульканы на полуострове Юкатан в Мексике наблюдается интересный акустический эффект: если хлопнуть в ладоши, можно услышать щебетание или чириканье птицы. Физики наконец смогли воспроизвести этот эффект и поняли, почему он происходит.
Интересно, что этот звук напоминает именно щебетание птицы кетцаль, священной для майя. Два физика внимательно отсмотрели запись этого эффекта, а затем оцифровали звук от хлопка и обработали его таким образом, чтобы получить эффект отражения от всех ступеней лестницы.
То есть феномен объясняется множественными отражениями звука от ступеней лестниц. Каждая следующая ступень отправляет обратно тот же самый, но слегка задержанный звуковой сигнал. В итоге учёные смогли воспроизвести звук на компьютере.