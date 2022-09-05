Ученые поняли, почему пирамида майя «чирикает»

У основания пирамиды Кукульканы на полуострове Юкатан в Мексике наблюдается интересный акустический эффект: если хлопнуть в ладоши, можно услышать щебетание или чириканье птицы. Физики наконец смогли воспроизвести этот эффект и поняли, почему он происходит.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Интересно, что этот звук напоминает именно щебетание птицы кетцаль, священной для майя. Два физика внимательно отсмотрели запись этого эффекта, а затем оцифровали звук от хлопка и обработали его таким образом, чтобы получить эффект отражения от всех ступеней лестницы.