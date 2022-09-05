Первый в мире трамвай

С 2022 по 2031 год в России проходит Десятилетие науки и технологий. Среди инициатив Десятилетия — работа с опытом: популяризация знаний по истории науки, их систематизация и облегчения доступа к ним. Порталы «Живая история науки», Indicator.Ru и Inscience.News запускают цикл публикаций «Десять лет истории науки» — как новых, так и обновленных архивных — посвященным памятным датам российской и мировой науки и технологий в качестве первого скромного шага этой масштабной инициативы. Материалы будут выходить минимум три раза в неделю. И начнем мы с даты, которая отмечалась позавчера, но затерялась в бесчисленных переворотах календаря.

Фото: Индикатор Индикатор

Именно 22 августа (3 сентября по новому стилю) изобретатель-одиночка Федор Пироцкий, уроженец Полтавской губернии, «двинул» по Санкт-Петербургу первый в мире электрический трамвай. Увы, коммерческую эксплуатацию первой (и в России тоже) начала компания Siemens. Но обо всем по порядку.

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Путь жизни Федора Аполлоновича Пироцкого, казалось, был предначертан заранее. Он родился 17 февраля (1 марта) в Лохвицком уезде Полтавской губернии в семье штабс-врача и должен был стать кадровым военным. Учился в Михайловской артиллерийской академии и там же увлекся электричеством, а став артиллеристом, отправился служить в Киев. Именно там произошла встреча, определившая дальнейшую жизнь Федора. Он познакомился с одним из изобретателей электрической лампочки, Павлом Яблочковым.

Друзья часто прогуливались по Владимирскому спуску и обсуждали главные проблемы того времени: лошадей и пробки. Ну и, конечно, то, что города будущего утонут в навозе. «Если цивилизация будет развиваться по нынешнему пути, в городах невозможно будет жить. Посмотрите, телег и карет нужно все больше. За лошадьми и сейчас не успевают убирать. С мостовыми проблема — даже гранитное покрытие истирается подковами и железными ободьями… К этой мрачной картине могу добавить темноту… Полагаю, спасение — в электричестве, точнее — в электрической тяге».

Так соединение удручающих городских картин (к слову, именно Пироцкий создал проект освещения свечами Яблочкова Литейного моста в Петербурге) с беседами с одним из выдающихся деятелей России в области электричества и подтолкнуло Федора Пироцкого к созданию городского электрического транспорта.

По возвращению в Петербург Пироцкий сумел внятно описать свою идею и в 1874 году получил десятилетнюю привилегию (патент) на электродвижущийся вагон. Два года спустя он сделал первый подробный проект передачи электричества на большие расстояния и одновременно организовал пробную дорогу в Сестрорецке — «двухверстовый рельсовый путь». Первый в мире трамвай тестировался на Миллеровской железной дороге. В этом пути электричество шло по рельсам. Один рельс был «фазой», другой — «землей», источником тока был первый пригодный для промышленного применения электрогенератор — генератор Грамма, названный по имени своего изобретателя — бельгийца Зеноба Теофиля Грамма. Так что конструктивно первый транспорт Пироцкого скорее напоминал наземное метро.

Только в 1880 году удалось перейти к испытаниям в городе. Пироцкий добился того, чтобы в Петербурге построили мини-электростанцию рядом с линией будущего трамвая, и все лето работал над будущим вагоном. За основу был взят вагон конки, под днищем к раме привешивался электродвигатель, на колеса — редуктор передачи вращательного момента.

А 3 сентября по новому стилю случилось то, что новосозданный журнал «Электричество» описывал именно так: «22-го сего августа (1880 г.) в 12 часов дня на Песках, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка, в первый раз в России двинут вагон электрическою силою тока, идущего по рельсам, по которым катятся колеса вагона. Динамоэлектрическая машина подвешена к вагону снизу. В присутствии Управления 2-го Общества конно-железных дорог пробное движение вагона электрическим способом назначено на 1 сентября в 11 часов утра».

Весь сентябрь Пироцкий катал петербуржцев на трамвае, несмотря на прямые протесты владельцев конок. А вот на дальнейшее развитие своего детища денег у Пироцкого не хватило, инвесторов в России не нашлось. Зато считается, что именно на проект Пироцкого ориентировался инженер Карл Сименс, который изучал чертежи изобретателя и встречался с ним, а в 1881 году начался выпуск трамваев Сименса, очень похожих на трамвай Пироцкого. Увы, именно Сименс, начиная с киевского трамвая 1892 года, создавал регулярные трамвайные линии в России. К слову, «лобби конок» оттянуло запуск электрического трамвая в Петербурге настолько, что в российской столице он появился лишь 27-м в стране, в 1907 году, более, чем через четверть века после опытов Федора Пироцкого.