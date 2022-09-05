"Вояджер 1": история космического корабля с посланием инопланетянам

Американский космический аппарат "Вояджер 1" запустили 5 сентября 1977 года. Он первым в истории вылетел за пределы Солнечной системы. Об истории "Вояджера 1" рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: ru.wikipedia.org ru.wikipedia.org

Космический корабль должен был пролететь рядом с Юпитером и Сатурном, а также его спутником Титаном. Изначально в NASA планировали, что миссия зонда продлится пять лет. Однако вместо пяти он летает уже на протяжении 45 лет и сейчас находится на расстоянии более 14,6 миллиардов миль (23,5 миллиарда километров). Это самый удаленный из всех созданных человечеством объект от Земли. Он настолько далеко, что сигнал до аппарата идет больше 19 часов, и уже не все передающие информацию приборы находятся в строю.

В 1982 году миссия корабля расширилась. По словам Линды Спилкер, заместителя научного сотрудника проекта "Вояджер" в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), сейчас космический корабль исследует межзвездное пространство и предоставляет наблюдения за неизведанной территорией, отдаленными регионами Солнечной системы.

В 1990 году "Вояджер 1" сделал фотографию Земли с рекордного расстояния в шесть миллиардов километров.

Еще из интересных фактов: на борту космического корабля было оставлено послание инопланетянам. Оно представляет из себя позолоченную пластинку, на которой записано приветствие на 50 языках, классическая музыка, звуки природы, а также фотографии людей и привычных нам предметов: например, самолетов и автомобилей.