Ставшая жертвой розыгрыша девушка пожаловалась на работодателя

Пользовательница TikTok с ником laurenleo0 опубликовала ролик, в котором рассказала об обидной первоапрельской шутке от работодателя. По ее словам, сотрудникам разослали письмо о повышении зарплаты, которое в итоге оказалось розыгрышем. На видео девушки опубликованное 1 сентября, обратило внимание издание Daily Dot.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Пользовательница, ставшая жертвой розыгрыша, заявила, что менеджер по персоналу отправил электронное письмо, в котором поблагодарил девушку и ее коллег за хорошую работу. Он также отметил, что в команде недоставало персонала, и добавил, что сотрудникам недоплачивали за ту работу, которую они выполняли. В итоге менеджер сообщил, что каждый получит прибавку к зарплате. Однако письмо оказалось первоапрельской шуткой.

«Это было так подло», — пожаловалась блогерша.

В комментариях пользовательница пояснила, что узнала о том, что это было шуткой, из нижней части письма. Девушка рассказала, что была так разгневана, что долгое время не могла прийти в себя.

«Я уволилась через четыре месяца после произошедшего, но до сих пор не оправилась от этого», — призналась она.

В комментариях к видео другие пользователи поделились другими историями о подобном поведении руководителей. Один из них рассказал, что в его компании отменили новогодние бонусы сотрудникам и заменили их вечеринкой с пиццей. Кроме того, многие пользователи заявили, что сразу уволились, если бы стали жертвами такого же розыгрыша.

«Пусть даже не ждут, что я буду там работать после такого», — написал комментатор. «После такого они бы получили мое заявление об увольнении 2 апреля», — заявил другой.