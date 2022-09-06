В сети вспомнили стоимость газировки из автомата в СССР

Стоимость стакана газированной воды из автомата во времена СССР вспомнили в Telegram-канале «История Москвы». Устройства по продаже напитков массово появились в советских городах в 1950-х годах и работали в сезон с мая по сентябрь.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС Станислав Красильников / ТАСС

Купить стакан воды без сиропа можно было за копейку, подслащенная газировка стоила чуть дороже — три копейки. Прохладительный напиток выливался в многоразовый стеклянный стакан, который необходимо было предварительно сполоснуть. Автоматы исчезли с улиц только к середине 1990-х годов после распада СССР.