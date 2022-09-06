Евтихий Тихий: что нельзя делать 6 сентября

6 сентября в народном календаре отмечается праздник Евгений Тихий, который назван в честь епископа Евтихия — ученика Иоанна Богослова и апостола Павла. О запретах и приметах в этот день — в материале “Рамблера”.

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Сам Епископ был очень спокойным и тихим при жизни, поэтому 6 сентября нужно провести в тишине и с семьей, отсюда и название Евтихий Тихий. В старину женщины должны были приготовить вкусный ужин, чтобы собрать за столом всю семью и близких друзей. В этот день родственники могли приехать из самых дальних уголков мира.

День также подойдет для проведения обрядов, заговоров и ритуалов. Можно изготовить амулет.

Люди верили, что в этот день ветер приносит несчастье, в том числе плохой урожай. Поэтому они старались провести это время в доме.

Что нельзя делать 6 сентября

Если вы встали до восхода солнца, то не стоит смотреть не него. Это может принести несчастье. Также не стоит долго находиться на улице, это может навлечь беду. Если вы все-таки оказались на открытом пространстве, то нельзя идти против ветра, а также думать о хорошем и своих планах. Ветер надует вам несчастья и унесет все запланированное.

Если вы хотите сохранить свое финансовое состояние, в этот день откажитесь от приготовления блюд из теста и выпечки. Считается, что если женщина будет готовить пироги в этот день, то ее семью ждет бедность.

6 сентября запрещено ругаться, кричать и использовать в речи бранные слова. Это может притянуть несчастье. Нельзя трогать острые предметы, в том числе ножи. Порез и укол могу предвещать серьезные проблемы со здоровьем.

Также не стоит в этот день принимать подарки от незнакомцев. Считается, что вместе с этой вещью они могут передать негативную энергетику.

Народные приметы на 6 сентября