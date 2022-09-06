Евтихий Тихий: что нельзя делать 6 сентября

6 сентября в народном календаре отмечается праздник Евгений Тихий, который назван в честь епископа Евтихия — ученика Иоанна Богослова и апостола Павла. О запретах и приметах в этот день — в материале “Рамблера”.
Сам Епископ был очень спокойным и тихим при жизни, поэтому 6 сентября нужно провести в тишине и с семьей, отсюда и название Евтихий Тихий. В старину женщины должны были приготовить вкусный ужин, чтобы собрать за столом всю семью и близких друзей. В этот день родственники могли приехать из самых дальних уголков мира.
День также подойдет для проведения обрядов, заговоров и ритуалов. Можно изготовить амулет.
Люди верили, что в этот день ветер приносит несчастье, в том числе плохой урожай. Поэтому они старались провести это время в доме.
Если вы встали до восхода солнца, то не стоит смотреть не него. Это может принести несчастье. Также не стоит долго находиться на улице, это может навлечь беду. Если вы все-таки оказались на открытом пространстве, то нельзя идти против ветра, а также думать о хорошем и своих планах. Ветер надует вам несчастья и унесет все запланированное.
Если вы хотите сохранить свое финансовое состояние, в этот день откажитесь от приготовления блюд из теста и выпечки. Считается, что если женщина будет готовить пироги в этот день, то ее семью ждет бедность.
6 сентября запрещено ругаться, кричать и использовать в речи бранные слова. Это может притянуть несчастье. Нельзя трогать острые предметы, в том числе ножи. Порез и укол могу предвещать серьезные проблемы со здоровьем.
Также не стоит в этот день принимать подарки от незнакомцев. Считается, что вместе с этой вещью они могут передать негативную энергетику.