Телохранитель Дианы выдвинул новую версию о причине аварии

История смерти принцессы Дианы даже спустя 25 лет остается загадкой для многих. Что же случилось в тот роковой вечер? Бывший телохранитель леди Ди выпустил книгу с собственной версией случившегося.
«Это мог быть я в той машине. Когда я узнал, что в аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности, я понял, почему они не выжили. Я всегда настаивал на этом»,
– заявил в недавнем интервью бывший телохранитель принцессы Ли Сансум.
В своей книге он написал, что, когда узнал о трагедии, то не мог понять, как три человека могли погибнуть вот так просто на улицах Парижа. Но потом увидел состояние авто и узнал, что из четырех людей в машине пристегнут был только один.
Сансум начал понимать, почему пассажиры автомобиля не спаслись.
Напомним, в момент гибели принцессы Дианы вместе с ней в машине были водитель, охранник и ее бойфренд Доди аль-Файед. Шофера признали виновным в аварии в 2008 году, так как он был в состоянии алкогольного опьянения, когда вез леди Ди, пишет Marie Claire.