Телохранитель Дианы выдвинул новую версию о причине аварии

История смерти принцессы Дианы даже спустя 25 лет остается загадкой для многих. Что же случилось в тот роковой вечер? Бывший телохранитель леди Ди выпустил книгу с собственной версией случившегося.

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«Это мог быть я в той машине. Когда я узнал, что в аварии они не были пристегнуты ремнями безопасности, я понял, почему они не выжили. Я всегда настаивал на этом»,

– заявил в недавнем интервью бывший телохранитель принцессы Ли Сансум.

В своей книге он написал, что, когда узнал о трагедии, то не мог понять, как три человека могли погибнуть вот так просто на улицах Парижа. Но потом увидел состояние авто и узнал, что из четырех людей в машине пристегнут был только один.

Сансум начал понимать, почему пассажиры автомобиля не спаслись.