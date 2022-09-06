Туфелька или невинность: что потеряла Золушка на балу

Сказку о Золушке рассказывают детям на протяжении нескольких столетий. Сначала она передавалась из уст в уста, пока французский сказочник Шарль Перро не решил ее записать. С тех пор мы знаем сказку в том виде, в каком ее записал литератор. Но нет ли в сказке ошибки? "Рамблер" рассказывает, что не так с хрустальными туфельками Золушки.

Фото: Кадр из фильма "Золушка" Кадр из фильма "Золушка"

Вообще-то вопросов к хрустальной обуви масса: как в них ходить и танцевать, ведь хрусталь очень хрупок и разбиться может в любой момент, почему они не соскользнули сразу, ведь нога в таких туфлях не дышит, а кожа начинает потеть, почему туфелька не разбилась, когда Золушка уронила ее на ступеньках, как вообще крестной могло прийти в голову подарить пыточные туфли несчастной Золушке, уж не хотела ли она таким образом ей навредить, вдруг она в сговоре с мачехой? Но все эти вопросы разбиваются о железный аргумент — действие разворачивается в сказке, а в сказках возможно все.

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В том, что туфельки действительно были хрустальными усомнился другой французский писатель Оноре де Бальзак. Он обратил внимание, что слова стекло, зеленый и беличий мех звучат очень похоже. Сравните:

verre — стекло, стеклянный, стакан;

vert — зеленый, зелень;

le vair — беличий мех.

По мнению Бальзака, в сказке речь шла о меховых туфельках. Французские филологи и историки соглашаются с писателем. Но и вариант с туфлями зеленого цвета можно объяснить логически: фея — лесная жительница и вполне могла подарить Золушке туфли самого лесного цвета. И все же сказку переписывать не стали.

Во-первых, хрусталь выглядит во много раз торжественнее и изящнее даже самых красивых зеленых туфель. Под стать Золушке, ведь на балу нужно блистать. А во-вторых, хрупкость хрусталя указывает на то, что на балу Золушка потеряла не только туфельку, но и невинность. А принц оказался честным человеком и решил во что бы то ни стало разыскать Золушку и жениться на ней.