Почему иностранцы думают, что русские пьют «на здоровье»

Иностранцы при застолье с русскими вместо тоста кричат громкое “На здоровье!”, думая, что так говорят в России. Также такое восклицание можно встретить в зарубежных фильмах и сериалах. На самом деле, именно кинематограф сформировал это суждение о русских. О том, почему так произошло, — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Красная жара" Кадр из фильма "Красная жара"

Польские эмигранты

До 50-х годов прошлого века происходила массовая иммиграция из Польши в США. Тогда довольно много людей переехали в штаты, и их часто путали с русскими из-за схожей речи. Именно у них есть тост, который звучит как “Na zdrowie!”, который означает то же самое, что и русское “За здоровье!”. Из-за небольшой путаницы в США стали думать, что польские тосты от русских ничем не отличаются. Так начал появляться этот миф.

Подтверждение мифа в России

Иностранцев ничего не смущало, так как в русском языке тоже есть фраза “на здоровье”, но применяют ее не в качестве тоста. И это тоже могло запутать иностранцев, так как от русских они часто слышали фразу “на здоровье” при обмене подарками, сувенирами и гостинцами.

Голливудское кино

Позднее этот тост начал появляться в голливудских фильмах о россиянах. Тогда граждане США не могли попасть в еще существовавший СССР, поэтому их знание о стране формировалось через призму мигрантов славянских народов. Впервые фильмы о русских начали появляться в 60-х годах прошлого века, там и появлялись тосты “На здоровье!”. Позже их переняли и европейцы. До сих пор в некоторых произведениях можно встретить этот тост, несмотря на то, что русские часто возмущаются и пытаются перевоспитать своих зарубежных знакомых.

Другие популярные слова

Согласно статистике, иностранцы даже не всегда знают о том, как переводится фраза “На здоровье”, которую они произносят. Существует несколько сайтов о русском языке, которые объясняют значение этого тоста, а также исправляют популярное “На здоровье” на “За здоровье”.