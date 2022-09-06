Цветочные узоры помогают медоносным пчелам находить пищу

Новое исследование, проведенное под руководством Университета Эксетера, показало, что медоносные пчелы, охотясь за цветами для питания, ищут не только цвета, но и узоры.
Медоносные пчелы способны видеть с разрешением, которое примерно в 100 раз ниже, чем у человека. Такое низкое разрешение зрения не позволяет им четко разглядеть узор цветка, пока они не приблизятся к нему на расстояние нескольких сантиметров. Но теперь команда из Эксетера обнаружила, что пчелы могут различать разные цветы, используя сочетание цвета и узора.
В ходе исследования ученые задались целью лучше понять, как пчелы видят цветы. В ходе серии тестов пчелы редко игнорировали цветочные узоры во время кормежки. Это указывает на то, что пчелы не полагаются только на цвет, чтобы найти цветы.
"Мы проанализировали большое количество данных о растениях и поведении пчел",
- говорит профессор Натали Хемпель де Ибарра из Эксетерского центра исследований поведения животных.
"Обучая и тестируя пчел с помощью искусственных шаблонов формы и цвета, мы обнаружили, что они гибко полагаются на свою способность видеть оба этих элемента".
"Показать, как насекомые видят цвет и изучают цветовые узоры, важно для понимания того, как опылители могут или не могут создавать эволюционное "давление" на цвета и узоры, которые развились у цветов. Наши результаты показывают, что цветам не нужно эволюционировать, чтобы получить слишком много различных цветов лепестков, потому что они могут использовать узоры, чтобы разнообразить свои изображения, чтобы пчелы могли отличить их от других цветов".
Эксперты также заметили одну поразительную особенность, которая постоянно выделяла их среди цветов: внешние края обычно контрастировали с листвой растения, но этот контраст отсутствовал в центре цветка. Возможно, это помогает пчелам быстро определять цветовые различия.
Профессор Хемпель де Ибарра подчеркнул, что большее понимание пчел - и угроз, с которыми они сталкиваются, - означает, что мы должны видеть мир "глазами пчелы и умом пчелы". Исследование опубликовано в специальном выпуске журнала Philosophical Transactions of the Royal Society B.