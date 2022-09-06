Цветочные узоры помогают медоносным пчелам находить пищу

"Обучая и тестируя пчел с помощью искусственных шаблонов формы и цвета, мы обнаружили, что они гибко полагаются на свою способность видеть оба этих элемента".



"Показать, как насекомые видят цвет и изучают цветовые узоры, важно для понимания того, как опылители могут или не могут создавать эволюционное "давление" на цвета и узоры, которые развились у цветов. Наши результаты показывают, что цветам не нужно эволюционировать, чтобы получить слишком много различных цветов лепестков, потому что они могут использовать узоры, чтобы разнообразить свои изображения, чтобы пчелы могли отличить их от других цветов".