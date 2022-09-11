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1 час назад

Зачем англичанин в XIX веке вышел на дуэль голышом

Мира Маркина

В настоящий момент дуэль запрещена законодательствами большинства стран мира. Однако еще пару веков назад дуэли были распространены практически повсеместно, и знать нередко прибегала к ним, чтобы защитить свою честь.

Зачем англичанин в XIX веке вышел на дуэль голышом
Фото: Академия фехтования господина Анджело. Художник Томас РоулендсонАкадемия фехтования господина Анджело. Художник Томас Роулендсон

Но дуэли не всегда были такими, какими мы их себе представляем. Например, однажды в XIX веке в британском городе Брайтон один из дуэлянтов решил сражаться обнаженным. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Инцидент произошел летом 1806 года. В один из вечеров Хэмфри Ховарт и Генри Бэрри пришли после скачек в гостиницу "Кастл", чтобы выпить виски и сыграть в вист. Один из них был членом парламента от Ившема, другой — восьмым графом Бэрримор.

Изрядно выпив, товарищи поссорились и подрались, после чего граф вызывал парламентария на поединок.

Поединок состоялся спустя четыре часа, когда и Ховарт, и Бэрри еще не успели протрезветь. Бэрримор сбросил пальто и жилет, взял пистолет и направился к дальнему берегу. А вот его пожилой соперник решил раздеться полностью, что ввело в недоумение зрителей и секундантов.

Ховарт заявил, что служил полевым хирургом в армии Британской Ост-Индской компании и довольно часто наблюдал солдат с полевыми ранениями. По словам Ховарта, бывали случаи, когда смерть наступала из-за инфекции, попавшей в рану вместе с фрагментом одежды. В связи с этим он решил раздеться и перестраховаться.

По команде секундантов обнаженный мужчина выстрелил в Бэрримора, но поскольку был пьян, промахнулся. Граф, в свою очередь, выстрелил воздух и заявил, что убивать голого старика для джентльмена нелепо. Тем не менее граф заявил, что все равно испытал удовлетворение благодаря тому, что дуэль состоялась.

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