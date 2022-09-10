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3 часа назад

День Анны Пророчицы: что нельзя делать 10 сентября

Мира Маркина

10 сентября 2022 года православные верующие отмечают церковный день памяти Анны Пророчицы. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день, а также о приметах – в материале "Рамблера".

День Анны Пророчицы: что нельзя делать 10 сентября
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать

10 сентября нельзя ходить в лес, особенно в одиночку и в незнакомые места. Считается, что в это время орудует Леший – он может завести человека в непроходимые болота, человек заблудится или наткнется на диких животных.

Кроме того, запрещается рассказывать свои тайны малознакомым людям. Через них все может перейти к нечистой силе, после чего она воздействует на самое больное.

В День Анны Пророчицы также запрещается делать предложение руки и сердца, признаваться в чувствах. Если жених отправится к родителям невесты – это сулит неприятности.

Женщинам в этот день не стоит загружать себя работой. Лучше, напротив, посвятить его отдыху и любимым занятиям.

Приметы

Красный закат 10 сентября – к ненастью.

Если орехов много, а урожай грибов небольшой – грядет суровая зима.

Дождь с грозой 10 сентября говорят о том, что осень будет теплой.

Много рябины – следующее лето будет дождливым.

Северный ветер – год завершится крайне тяжело. Такая погода предвестник бед и болезней.

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