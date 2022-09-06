Лучшие нейросети для создания картинок и обработки фотографий

Искусственные нейросети открывают массу возможностей для создания и работы с изображениями. «Рамблер» рассказывает о самых популярных искусственных нейронных сетях и их основных функциях.

Фото: Unsplash Unsplash

Вообще-то искусственные нейросети ученые придумали еще пятьдесят лет назад, но только в последние годы они стали доступны рядовым пользователям. То, что раньше было доступно лишь тем, то хорошо владел навыками работы в графических редакторах, и занимало много времени, сейчас можно делать быстро, качественно и без особых умений.

UNSPLASH

Например, отреставрировать старое изображение, превратить черно-белое фото в цветное, увеличить фотографию, сохранив при этом качество, добавить силуэт или наоборот удалить и многое-многое другое.

Как работают нейросети

В основе работы нейросетей — распознавание закономерностей в данных, часто весьма неожиданных. Это то, что человек, конечно же, умеет делать, но, когда данных слишком много, на обработку информации могут уйти очень много времени. Нейросети делают это быстро.

UNSPLASH

При этом нейросети не способны выявить логическую связь, они лишь «запоминают» ответы на типичные вопросы. Нейросети не способны создать исключительно новое, но являются прекрасным инструментом в руках творческого человека.

Нейросети и задачи, которые они выполняют

Улучшение качества изображения

Это частая задача, с которой сталкиваются все, кто работает с картинками. Какие нейросети могут помочь.

Topaz Gigapixel AI

Это программа для профессионалов, она требует достаточно мощного компьютера. Но работает превосходно. Тестовая версия предоставляется на тридцать дней — при этом доступен весь функционал без каких-либо ограничений. Дальше — нужно оплатить использование.

Remini

Это приложение можно установить на смартфон. Бесплатная версия позволяет обрабатывать до пяти картинок в сутки. Если нужно больше, то луше установить платную версию. С помощью приложения можно улучшить качество фото: убрать точки, удалить царапины и вмятины.

On1 NoNoise AI

Приложение способно восстанавливать поврежденные изображения, а также убирать лишний шум. Также доступны демозаизация, сохранение необработанных файлов DNG, комбинирование изображений в несколько слоев и другие функции.

Обработка изображений

Иногда нужно привести довольно много картинок к «общему знаменателю». Делать это руками — долго и нудно, и тут на помощь могут прийти нейросети, которые можно настроить на выполнение рутины.

Nvidia InPainting

Это приложение помогает ретушировать фотографии. Выбираете инструмент «умная кисть» и исправляете то, что нужно исправить.

Remove.bg

Убрать, заменить или отредактировать фон на фотографии поможет это приложение. В бесплатной версии грузить картинки нужно по одной, платная позволяет обрабатывать до пятисот изображений одновременно.

Deepart

Приложение позволяет сделать из самой простой фотографии настоящий шедевр современного искусства. Нужно лишь загрузить картинку и выбрать из множества стилей — от классики до футуризма.

StyleGAN

Сервис генерирует разные лица, используя для этого множество изображений. Приложение не нужно скачивать, переходите по ссылке https://thispersondoesnotexist.com/ и выбираете то лицо, которое вам покажется подходящим под вашу задачу.

Увеличение изображения

Когда есть только маленькое фото, а нужно получить точно такое же, но большое, и не потерять в качестве.

Let’s Enhance

Быстрое приложение для увеличения картинки, первые пять фотографий можно обработать бесплатно, затем нужно оплатить подписку на месяц.

Bigjpg

Не только увеличивает размер фотографии, но и улучшает ее качество, причем настроить нужные параметры можно сразу же, например, размер, устранение шума, тип изображения.

Реставрация изображения

Такие приложения можно искать по названию реставратор.

DFDNet

Работает с картинками и видео самого низкого качества. Особенно хорошо получаются лица. Большой плюс — программа бесплатная.

Colorize

Приложение для создания цветных изображений из черно-белых. Но другие функции будут доступны за деньги.

Face App

Сделать макияж, сменить прическу, национальность, отрастить бороду, помолодеть или наоборот стать старше — это и многое другое можно сделать с помощью популярного приложения.