Как чекисты выбирали себе оперативные псевдонимы

Из открытых источников известно, что оперативные псевдонимы (именно так в официальных документах советской разведки именуются «ники» агентов спецслужб были: а) кратки, б) легко запоминаемы. Вариативность «вторых имен» часто являлась следствием творческого процесса – по всей видимости, никаких строгих циркуляров по поводу выработки того или иного второго имени для разведчика применительно к конкретному случаю в КГБ и ГРУ СССР попросту не существовало.

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Что об этом говорит предатель

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По понятным причинам, достоверных сведений об особенностях агентурной деятельности советских спецслужб, касающихся в том числе, и работы с агентами за рубежом, немного, и они опять-таки субъективны, поскольку не опираются на конкретные документы. По-своему интересны размышления на тему отбора оперативных псевдонимов широко известного в узких кругах бывшего майора КГБ СССР Бориса Карпичкова (он, по некоторым данным, был двойным агентом британской разведки), работавшего на Комитет в Латвии и бежавшего на Запад с развалом Союза. Карпичков утверждал, что системы в этом деле (в подборе псевдонимов) никакой не было, «каждый изгалялся как угодно».

К примеру, когда бывший офицер КГБ Карпичков (с его слов) попросил «негласного помощника», на тот момент участкового милиции, объяснить, почему тот выбрал для себя псевдоним «Муравей», тот парировал так: «Мал муравей, да больно кусает!». В основном, по утверждению Карпичкова, его сексоты выбирали себе прозвища сами, на свое усмотрение. Объединяла оперативные псевдонимы одна особенность – это должно было быть одно слово, недлинное и звучное, по возможности емкое.

Путин был Платовым

О своем оперативном псевдониме, полученном во время учебы в разведшколе (ныне Краснознаменная академия внешней разведки, а тогда Краснознаменный институт имени Ю. В. Андропова КГБ СССР), действующий Президент РФ В. В. Путин рассказал на встрече с молодежью прошлым летом. Разговор зашел о том, под каким «ником» стóит высказываться современному человеку [в Интернете]. Причину выбора именно такого оперативного псевдонима тогда Владимир Владимирович не объяснил.

Несмотря на то, что центральные и другие электронные СМИ год назад массово озаглавливали свои новости незамысловатыми хештегами типа «Путин назвал свой псевдоним в разведшколе» (десятки аналогичных заголовков сейчас можно отыскать в любой поисковой системе Сети), «второе имя» разведчика Путина стало известно широкой общественности еще в августе 1999 года. Именно тогда в «МК» вышел материал с интервью, взятыми журналистами «Московского комсомольца» у «бывшего руководителя факультета» разведшколы, где учился Путин и «приятеля по курсу» будущего разведчика. Автор текста «по понятным причинам» ФИО информаторов изменил, но факт остается фактом – псевдоним Путина «Платов» был озвучен в СМИ еще 19 лет назад. Реальность его существования Владимир Владимирович год назад подтвердил.

«Бывший руководитель факультета» разведшколы рассказал «МК», что сам выбрал Путину этот «никнэйм» – объяснил выбор тем, что псевдоним короток и на туже букву, что настоящая фамилия.

Зорге и Банионис: происхождение псевдонимов

Самым известным оперативным псевдонимом знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге (у него их было несколько) был Рамзай. В современной Пензенской области, в Мокшанской районе, есть село Рамзай. С финно-угорского слово «Рамзай» переводится как «Чистая вода». У историков советских спецслужб есть версия, что такой псевдоним Зорге дал его наставник, сотрудник центрального аппарата советской внешней разведки, состоящего главным образом из латышских стрелков, К. М. Басов.

Сравнительно недавно в прессе появились сообщения о сотрудничестве с КГБ одного из популярнейших актеров советского кино Донатаса Баниониса. Якобы он работал с Комитетом под псевдонимом «Бронос» («Бронюс»). Эту информацию обнародовала одна из литовских организаций. Однако задолго до этого, как сообщала «Медуза»*, Банионис сам в интервью все тому же «МК» признавался, что ему действительно по возвращении из зарубежных командировок приходилось писать отчеты КГБ о том, с кем встречался и о чем говорили.

Банионис рассказывал, что при этом старался всячески «изворачиваться и врать». Факт сотрудничества актера с КГБ до сих пор ничем и никем официально не подтвержден. Происхождение псевдонима «Бронос» («Бронюс») никем не объяснялось. В Литве это довольно распространенное имя. К примеру, народный артист Литовской АССР Бронюс Бабкаускас играл вместе с Донатасом Банионисом в фильме «Никто не хотел умирать». Пять букв из шести в имени Бронос присутствуют в фамилии Баниониса – такой псевдоним очень легко запоминается и ассоциируется с нужным агентом.