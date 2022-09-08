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2 часа назад

Ученые предложили спасать редких австралийских птиц с помощью собачьей мочи

Газета.Ruиещё 1

Биологи предложили отпугивать хищников от австралийских зуйков неприятными запахами. Об этом сообщает пресс-служба Университета Дикина.

Редких австралийских птиц предложили спасать с помощью мочи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Австралийские зуйки - уникальный для Южной Австралии вид птиц. Он обитает на пляжах и прибрежных лагунах, питается насекомыми, моллюсками и прибрежными рачками. Этот вид находится под угрозой, поскольку ему угрожают завезенные в Австралию хищники, в том числе лисы. Ученые из Университета Дикина предложили отпугивать хищников с помощью запаха собачьей мочи.

"Мой проект основан на идее, что собаки угрожают лисам, а лисы избегают мест, где собаки могут быть активными. Используя запах собаки, точнее ее мочи, мы могли бы отпугивать лис от мест гнездования зуйков",

- говорят авторы идеи.

В дополнение к запаховым меткам планируется устанавливать акустические отпугиватели. В данный момент идею испытывают на имитаторах гнезд зуйков, прежде чем она будет одобрена в качестве меры спасения реальных птиц.

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