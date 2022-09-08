Редких австралийских птиц предложили спасать с помощью мочи

Австралийские зуйки - уникальный для Южной Австралии вид птиц. Он обитает на пляжах и прибрежных лагунах, питается насекомыми, моллюсками и прибрежными рачками. Этот вид находится под угрозой, поскольку ему угрожают завезенные в Австралию хищники, в том числе лисы. Ученые из Университета Дикина предложили отпугивать хищников с помощью запаха собачьей мочи.