Как в 1990-х годах появились «новые русские»

Термин «новые русские» появился в истории современной России случайно, и так же случайно люди становились представителями этого класса. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился политолог Евгений Бовт, в 90-е — журналист газеты «Коммерсантъ», где ровно 30 лет назад, 7 сентября 1992 года, впервые в российской прессе появилось название нового класса российского общества.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Бовта, изначально у этого слова была ироничная коннотация — термин был придуман «ради прикола», и попытки его научного обоснования были натянутыми. Он также добавил, что сами носители этого термина оказывались в списке новых русских случайно.

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«Более точное определение данного социологического слоя — это те люди, которые сумели вскочить в вагон новой экономики и как-то устроиться. Во многом это происходило случайно: кто-то просто оказался в нужное время в нужном месте (например, в управлении завода), и фортуна повернулась к ним лицом»,

— рассказал политолог.

При этом он подчеркнул, что появление «новых русских» как слоя общества не было уникальным российским явлением — похожие группы возникали в других странах в период первичного накопления капитала.

В то же время историк-архивист Леонид Максименков отметил, что термин «New russians», новые русские, появился сперва в западной литературе в публикациях журналиста Хедрика Смита. По словам Максименкова, он относился к «передовым» людям, способным возродить капитализм на территории бывшего Советского Союза. И уже в российский прессе это словосочетание получило негативный смысл.

Сами же новые русские проделали обратный путь — те из них, кто не был убит во время криминальных разборок или не оказался в колонии на долгий срок, отказались от образа «братков» и начали походить на представителей приличного общества.

«Класс новых русских укрупнялся, олигархировался. Лавочники сменили свои малиновые пиджачки на приличную одежду. И новые русские пропали», — рассказал предприниматель Андрей Тимин, который в начале 1990-х ушел из НИИ торговать на рынке в Лужниках. Он отметил, что так поступили и его знакомые. «Если человек хочет общаться не только со своими боевиками, но и с приличными людьми, он начинает соответствующе себя вести»,

— подытожил он.