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2 часа назад

Под полом кухни нашли золотые монеты эпохи Шекспира

Мир24

Золотые монеты эпохи Шекспира, найденные при ремонте дома в Великобритании, будут выставлены на аукцион, пишет news.artnet.com.

Под полом кухни нашли золотые монеты эпохи Шекспира
Фото: Мир24Мир24

Клад из 260 монет был найден семейной парой при перестройке особняка в Эллерби (Северный Йоркшир) под полом кухни. Деньги, как сообщается, находились в простой металлической кружке.

Самые старые из найденных монет относятся к временам правления короля Якова Первого. Однако наиболее интересными с коллекционной точки зрения эксперты считают две гинеи 1675 и 1720 годов. На одной имя короля Карла I написано с ошибкой— CRAOLVS вместо CAROLVS. На другой с обеих сторон отчеканено одинаковое изображение. Поскольку монеты с ошибками ценятся особенна высоко, одна такая гинея может быть продана на аукционе за 1,5 тысячи фунтов стерлингов.

Вся коллекция из 260 монет оценивается в 250 000 фунтов стерлингов, или 287 500 долларов США.

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