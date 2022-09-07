Под полом кухни нашли золотые монеты эпохи Шекспира

Клад из 260 монет был найден семейной парой при перестройке особняка в Эллерби (Северный Йоркшир) под полом кухни. Деньги, как сообщается, находились в простой металлической кружке.

Самые старые из найденных монет относятся к временам правления короля Якова Первого. Однако наиболее интересными с коллекционной точки зрения эксперты считают две гинеи 1675 и 1720 годов. На одной имя короля Карла I написано с ошибкой— CRAOLVS вместо CAROLVS. На другой с обеих сторон отчеканено одинаковое изображение. Поскольку монеты с ошибками ценятся особенна высоко, одна такая гинея может быть продана на аукционе за 1,5 тысячи фунтов стерлингов.