Как РПЦ помогла победить Гитлера

Первые годы Советской власти ознаменовались ожесточенной борьбой государства с православной церковью. Но не прошло и четверти века, как во время Великой Отечественной войны духовная и светская власть вновь были вынуждены объединиться в борьбе с общим врагом.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Забыть старые обиды

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До революции в России находилось 78 тысяч православных храмов и 25 тысяч мечетей, к началу войны их количество сократилось в более чем в 20 раз. Только к 1938 году в стране было ликвидировано около 40 тысяч храмов различных религиозных конфессий. Дошло до того, что по данным Патриархии в 25 областях страны не стало ни одного храма, а в 20 районах их количество не превышало пяти. Тем не менее, большинство населения Советского Союза тех лет, родилось до революции, и было обращено в ту или иную религию, распространенную на территории Российской Империи.

По социологическим данным 1937 года из неграмотных жителей СССР, верующими было 84%, а из грамотного населения - 44%. Не удивительно, что с наступлением тяжелого военного времени руководство страны, как и его простые жители поспешили вернуться к вере предков. При этом чудом сохранившиеся в ходе красного террора священнослужители, сумели простить недавние обиды и выступили на стороне Советской власти во время борьбы жителей страны с немецко-фашистскими захватчиками. В самые тяжелые дни обороны Москвы вокруг города был совершен воздушный крестный ход на самолете с иконой Тихвинской Божией матери.

Все для фронта

Символично, что, не дожидаясь просьбы властей, патриарший местоблюститель митрополит Сергий, уже 22 июня 1941 года выступил с проповедью к верующим с призывом с оружием в руках защищать Родину, а также собирать средства для помощи фронту. Его призыв был услышан. Начались масштабные перечисления средств. При этом деньги на оборону сдавали не только простые верующие, но и сами священники.

В период с 1941 по 1944 года православная церковь пожертвовала на оборону страны более 200 млн. рублей. В том числе, на эти средства была создана эскадрилья святого Александра Невского и танковая колонна имени Дмитрия Донского. В качестве наглядной агитации о финансовых пожертвованиях церковнослужителей о каждом крупном из них сообщали газеты «Правда» и «Известия». Сталин, в свою очередь, признав помощь православной церкви, в качестве благодарности освободили из мест заключения большое количество священников.

В 1943 году были официально учреждены ордена Александра Невского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. В войска вернули Георгиевскую ленту и форму царского образца, с этого момента не воспрещалось нахождение на фронте священников. В 1942 году во время Пасхи в Москве не только разрешили службу, но и всенощные гуляния.

В сентябре 1943 года И.В. Сталин лично встретился с высшим руководством православной церкви, чтобы личным примером показать единство церкви и государства в борьбе с общим врагом.

Следствием встречи стало разрешение открытия в Москве, Ленинграде и Киеве духовных академий, чего до войны даже представить себе было нельзя. В стране появился Священный синод при Патриархе и Совет по делам Русской Православной церкви.

Существует устойчивое предание, что Жуков перед каждым важным наступлением возил по фронтам икону Казанской Божией Матери. Как правило, в этом случае успех был на стороне Советских войск. Возрождение церкви к концу войны приняло настолько широкий размах, что Сталин планировал сделать из Москвы – православный Ватикан, объединяющий все течения православной церкви. Однако церковные владыки из Греции и Турции не приняли данное предложение, и оно осталось нереализованным.