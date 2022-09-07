Почему состоялось сражение при Бородино

210 лет назад, 7 сентября 1812 года, произошло Бородинское сражение, которое решило исход всей войны с французами. Официально победу в ней посчитали своей обе стороны, но в результате русская армия усилилась и через несколько месяцев выгнала врага с территории страны, а французская так и не смогла уже восстановиться и вынуждена была бежать.

Фото: ГлагоL ГлагоL

24 июня 1812 года огромная 600-тысчная армия Наполеона перешла Неман и вторглась в пределы России. Бонапарт нагло назвал это «Вторым польским походом» с намёком, что все земли принадлежат полякам. С такими силами он рассчитывал сразу дать генеральное сражение и уничтожить вооруженные силы противника.

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Русская армия была намного меньше, к тому же не сведённая в единый кулак – 1-я и 2-я армии соединятся под Смоленском только 3 августа. Тут они дадут сражение, ожесточённое и героическое, но генеральным его назвать нельзя. Командующий князь Михаил Барклай-де-Толли вообще был против него, предлагая дальнейшее отступление для сохранения армии. Но армия рвалась в бой, на него давили и он был вынужден дать бой изрядно потрепав французов, но все же не остановив их.

В целом тактика Барклая-де-Толли была верной и назначенный новым главнокомандующим генерал от инфантерии (примерно соответствует нынешнему генералу армии) Михаил Кутузов, продолжил его тактику. И она оказалась выигрышной – подходя к Москве французы растеряли две трети от общей численности, поскольку вынуждены были оставлять гарнизоны, её ослабляли болезни и почти сразу появившиеся партизаны.

Кутузов полагал, что хорошо бы еще потрепать неприятеля, но оставлять Москву без боя было невозможно – армия уже роптала, общество тоже. Надо было решаться. Главнокомандующий дал команду искать место сражения и выбрали большое поле недалеко от Можайска у села Бородино. Место перекрывало сразу две дороги – Новую и Старую Смоленские, а также Гжатскую.

Тут было большое количество речек и ручьев, что затрудняло маневры французам и выматывало их в атаке. По флангам с одной стороны густой Утицкий лес, с другой – берег речки Колоча и там были воздвигнуты Масловские флеши. В планах Кутузова было измотать врага и ни в коем случае не проиграть сражения. Такая местность соответствовала им.

К тому же позиции можно было быстро усилить за счёт укреплений – флешей и редутов. Что и было сделано. В русской армии насчитывалось несколько десятков тысяч ополченцев. Их часто включают в общее число войск, но в реальности, как отмечают историки, как боевая единица они были малопригодны – необученные и практически без оружия. Зато оказались незаменимыми для инженерных работ.

Говоря о численности войск, называют следующие цифры – 135 тысяч при 900 орудиях у французов и 150 тысяч при 600 орудиях у русских. Вроде бы даже численный перевес у Кутузова. Но те же историки отмечают лукавость этих цифр. Поскольку в 150 тыс. русских включают тех же упомянутых ополченцев, без них и других вспомогательных войск эта цифра составляет лишь 118 тысяч солдат.

А вот численность французов явно занижена. Дело в том, что за ее основу взята так называемая «гжатская перекличка», когда в Гжатске были посчитаны имеющиеся в наличии войска. Но с того момента она увеличилась, поскольку подходили отставшие части. Поэтому к началу Бородинского сражения в составе армии Наполеона было не менее 185 тысяч человек при 1200 орудиях и численный перевес явно на его стороне. Хотя с точки зрения военной науки силы все равно оказались примерно равными.

Как равными были выучка и боевые качества войск. Французы у Бородино были высокомотивированы и их еще не прихватило русским морозцем. Они завоевали всю Европу и имели колоссальный опыт, так же как командиры и маршалы Наполеона.

Но и русская армия была закалена в многочисленных войнах с турками и теми же французами, русские генералы прекрасно знали тактику противника. К тому же было одно серьезное преимущество – русские войска оказались более мобильными и маневренными, что позволило ликвидировать все попытки прорыва русской обороны на поле боя.

В артиллерии армия Кутузова уступала армии Бонапарта, но только по численности. Она оказалась гораздо выше по качеству – на вооружении стояли новейшие образцы, солдаты и особенно командиры лучше обучены. Отмечают, что она обладала структурной гибкостью, что в конечном счете дало ей преимущества на поле боя.

Также русская кавалерия оказалась сильнее французской и будет выигрывать все сражения на протяжении войны. Тут также отмечалось большое количество смелых и инициативных командиров. В конечном итоге, именно «казачки» атамана Платова наведут такого шороха во французской армии, что Наполеон, не уверенный больше в своих тылах, так и не рискнет ввести в бой Старую гвардию. В Бородинском сражении он потеряет половину своей кавалерии и уже никогда не сможет ее восстановить.