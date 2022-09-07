Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

День Тита Грибника: что нельзя делать 7 сентября

Мира Маркина

Православная церковь 7 сентября чтит память апостола Тита. В народном календаре этому дню дали название день Тита Грибника или Тита Листопадника. Наши предки считали, что по урожаю грибов к этому дню можно было определить, какой будет зима в этом году.

День Тита Грибника: что нельзя делать 7 сентября
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этот день запрещалось носить монеты в карманах – таким образом можно было лишиться всех своих сбережений. Также не стоило трогать мухоморы на Тита Грибника – предки верили, что это плохая примета и лишит семейного счастья. Еще под запретом 7 сентября было начинать строительство или делать ремонт, а вот отправляться в дальний путь считалось хорошим знаком.

Женщин и детей, не занятых работами в поле, отправляли в лес за грибами, после чего из добытого урожая готовилось любимое многими блюдо – жареный картофель с лесными грибами.

Погодные приметы

  • Хороший урожай грибов обещает долгую снежную зиму.
  • Громкие крики ворон сулят дожди в ближайшие дни.
  • Дождь в ночь на 7 сентября предвещает теплую осень.
Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители