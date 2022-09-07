День Тита Грибника: что нельзя делать 7 сентября

Православная церковь 7 сентября чтит память апостола Тита. В народном календаре этому дню дали название день Тита Грибника или Тита Листопадника. Наши предки считали, что по урожаю грибов к этому дню можно было определить, какой будет зима в этом году.

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В этот день запрещалось носить монеты в карманах – таким образом можно было лишиться всех своих сбережений. Также не стоило трогать мухоморы на Тита Грибника – предки верили, что это плохая примета и лишит семейного счастья. Еще под запретом 7 сентября было начинать строительство или делать ремонт, а вот отправляться в дальний путь считалось хорошим знаком.

Женщин и детей, не занятых работами в поле, отправляли в лес за грибами, после чего из добытого урожая готовилось любимое многими блюдо – жареный картофель с лесными грибами.