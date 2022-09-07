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3 часа назад

4 неочевидных признака, которые указывают на ваш высокий IQ

Мира Маркина

Для того, чтобы выявить высокий уровень IQ, совсем необязательно проходить мудреные тесты. Подчас высокий уровень интеллекта выдают не самые очевидные вещи. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

4 признака, которые указывают на ваш высокий IQ
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва" Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Черный юмор

Если вы понимаете черный юмор, и сами не прочь время от времени вставить в разговоре шутку такого характера, это говорит о живом уме и высоком IQ. Ученые установили, что понимание черного юмора "зависит от когнитивных и эмоциональных аспектов".

Доверчивость

Да-да, если вы наивны и склонны доверять людям, это говорит не о глупости, а напротив, об уме. Исследователи провели ряд опросов и выяснили, что умные люди больше верят окружающим, чем люди со средним и низким IQ.

Любовь к кошкам

Ученые выяснили, что между кошатниками и собачниками действительно есть разница. Первые отличаются энергичностью, общительностью и склонностью строго следовать правилам. Любители кошек, в свою очередь, часто бывают замкнуты, чувствительны и склонны к нонконформизму. При этом в тестах на интеллект кошатники чаще набирали больше баллов, чем любители собак.

Ощущение времени

Если вы легко можете сказать, сколько сейчас время, не оглядываясь при этом на часы, это свидетельствует о вашем высоком IQ. Сканирование мозга показало, что у людей с высоким интеллектом больше белого вещества в частях мозга, отвечающих за планирование и управление временем.

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