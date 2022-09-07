4 признака, которые указывают на ваш высокий IQ

Для того, чтобы выявить высокий уровень IQ, совсем необязательно проходить мудреные тесты. Подчас высокий уровень интеллекта выдают не самые очевидные вещи. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва" Кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Черный юмор

Если вы понимаете черный юмор, и сами не прочь время от времени вставить в разговоре шутку такого характера, это говорит о живом уме и высоком IQ. Ученые установили, что понимание черного юмора "зависит от когнитивных и эмоциональных аспектов".

Доверчивость

Да-да, если вы наивны и склонны доверять людям, это говорит не о глупости, а напротив, об уме. Исследователи провели ряд опросов и выяснили, что умные люди больше верят окружающим, чем люди со средним и низким IQ.

Любовь к кошкам

Ученые выяснили, что между кошатниками и собачниками действительно есть разница. Первые отличаются энергичностью, общительностью и склонностью строго следовать правилам. Любители кошек, в свою очередь, часто бывают замкнуты, чувствительны и склонны к нонконформизму. При этом в тестах на интеллект кошатники чаще набирали больше баллов, чем любители собак.

Ощущение времени