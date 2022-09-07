3 пугающих мифа сталинских высоток

7 сентября 1947 года – 75 лет назад – были заложены восемь сталинских высоток. Сегодня уже невозможно представить облик Москвы без этих величественных зданий. Однако даже по сей день вокруг них ходит множество мифов и легенд. Подробнее о самых пугающих – в материале "Рамблера".

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Призрак на Красных воротах

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Считается, что высотка у метро Красные ворота обладает особенной паранормальной энергетикой. Одна из жутких легенд посвящена хохочущему чиновнику. Когда-то в высотке жил рядовой служащий транспортного строительства, который был влюблен в супругу известного и влиятельного высокопоставленного работника.

Как-то раз ,чтобы добиться улыбки женщины, безнадежно влюбленный мужчина рассказал даме смешной, но политический анекдот. Шутка и правда ее позабавила, после чего она поделилась ей с мужем. Но тому было не до смеха: он упек потенциального соперника в психбольницу, где тот сошел с ума и умер. Уже после смерти он вернулся к себе домой, но на этот раз в образе призрака.

Тайная линия метро

Если верить официальным данным, подвал здания МГУ имеет всего три уровня. Однако приверженцы мифов убеждены, что под главным университетом страны раскинулась целая сеть тайных проходов и коридоров, и их площадь значительно превышает площадь самого МГУ. Но и это еще не все: поговаривают, что под одним из КПП проложена линия метро специального назначения, которая ведет из Кремля прямиком в аэропорт Внуково.

Бессмертный Сталин

Иосиф Сталин вкладывал в постройку высоток огромный смысл. В частности, с их помощью он хотел продемонстрировать послевоенную победоносную мощь Москвы. Именно поэтому он не мог пустить строительство высоток на самотек и при помощи команды астрологов и предсказателей высчитывал день, в который нужно начать строительство. Сталин был убежден, что правильный день напитает здания максимальной энергией.