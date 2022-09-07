Зачем вы совершаете онлайн-покупки и от чего откажетесь завтра: будущее e-commerce в одной беседе

СберМаркетинг поднял важный для рынка вопрос: что ждет маркетплейсы и e-commerce направление в целом с учётом всего, что теперь происходит с россиянами и их потребительскими привычками.

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СберМаркетинг пригласил к дискуссии лидеров рынка и его крупных игроков, доказавших свое умение перенастраивать процессы с учётом новых обстоятельств. Спикерами в видеоподкасте MEDIA MIX стали: партнёр аналитической компании Data Insight Фёдор Вирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса СберСеллера Сергей Коренков, директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок, директор по маркетингу и продажам СБЕР ЕАПТЕКА Наталья Паршикова и руководитель маркетинга вертикали «Авито Товары» Даниил Заболотный. Модератор встречи — директор агентского направления СберМаркетинга Анна Ветринская.

Эксперты подняли ряд важных вопросов и особое внимание уделили инструментам влияния на пользователя, способах привлечения новой аудитории, необходимости запускать в маркетплейсах отдельные информационные блоки или даже внутренние медиа. Участники встречи обсудили и многое другое из того, что уже который месяц волнует предпринимателей в сфере e-commerce.

Смотрите в новом видеоподкасте СберМаркетинга — MEDIA MIX. Запись доступна на Rutube, а также на платформе аудиосервиса «Звук».

СберМаркетинг предоставляет весь спектр услуг в области маркетинга. В структуре компании — агентство полного цикла, лаборатория исследований и роста, направления креативной разработки, цифровых продуктов и ивентов. Является участником АКАР и АРИР, входит в топ-5 медиаагентств России, согласно рейтингу АКАР и Sostav 2022 года.