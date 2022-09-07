На все руки мастер: виртуозное хобби, которое принесло успех

Коллекция Ефтима Василева насчитывает более 130 рукотворных экземпляров. Двенадцать лет мастер создает уникальные пишущие ручки с секретами. Некоторые из них он показал «Вечерке».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Фактически любое чудо инженерной мысли настоящий мастер способен довести не только до технического совершенства, но и превратить его в шедевр искусства. Вспомнить хотя бы тульского оружейного мастера Левшу, который на удивление английским дарителям подковал их миниатюрную механическую блоху.

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Сегодня продолжателей славных традиций немало. Один из них живет в Таганском районе столицы. Зовут его Ефтим Василев. Он — мастер по созданию уникальных перьевых ручек.

Свое необычное увлечение Ефтим оттачивает ежедневно. А начиналось все со школьных уроков труда. Именно тогда ему, тринадцатилетнему мальчишке, настолько понравилось создавать необычные поделки из металла и дерева на токарных и слесарных станках, что это стало любимым хобби на всю жизнь.

«Моими первыми работами были футляр для наперстка в подарок маме, спичечный коробок и бензиновая зажигалка. Созданием ручек с секретом я заинтересовался позже»,

— рассказывает Ефтим.

Его мастерская — сказочная вселенная, центр которой сосредоточен на большом рабочем столе. В каждом ящике спрятаны настоящие сокровища: лобзики, пилки, кусачки, молоточки… Это с их помощью на свет появляются предметы, заставляющие восторженно вздыхать людей. На отдельной полке разложены чертежи будущих проектов — идеи, ждущие своего воплощения.

Ефтим бережно достает из деревянного ящика медную перьевую ручку красновато-желтого цвета.

«Вот она, моя первая ручка, — с улыбкой смотрит он на творение, с которого начался его большой творческий путь. — На строительном рынке я купил медную трубку. Из нее и была сделана ручка. В первый раз я выпиливал бороздки. Получились не очень ровными. Но именно тогда я понял, что хочу «ловить» идеи и создавать ни на что не похожие предметы».

Когда в мастерской появились сверлильный и токарный станки, качество работ, по признанию мастера, поднялось на новый уровень. Вслед за идеальным воплощением простых идей родились более смелые замыслы. Вдохновившись автомобилями, паровозами, часами и украшениями в стиле ар-деко, Ефтим приступил к созданию ручек, о которых мечтал в детстве.

«Появление ручки начинается с наброска на бумаге. Обязательно надо понять, чему посвящена работа — от этого зависит стиль ее воплощения, — подчеркивает Ефтим. — Особенность ручек — наличие тайны, которая раскрывается, как только предмет берут в руки».

Из деревянного ящика мастер достает обычную, на первый взгляд, перьевую ручку. И вдруг на ваших глазах у ручки вырастают крылья и причудливый хвост.

«Я долго работал над этим проектом, — вспоминает Ефтим. — Эта ручка называется «Орнитоптер». Она посвящена Леонардо да Винчи. Ведь именно формой крыльев летучей мыши восхищался великий выдумщик».

Мастер сохранил у себя прообраз «Орнитоптера». Оригинал же занял свое почетное место в музее-мастерской 3Da Vinci в Российском государственном гуманитарном университете.

Мастером создано более 130 перьевых ручек. Все они (или их прообразы), гордо отливающие золотом, аккуратно разложены в деревянных шкатулках из мореного дуба. Однако одна из работ особенно дорога Ефтиму. Она посвящена Иоганну Себастьяну Баху.

«Ручка передана в дар и хранится у потомка великого композитора, — рассказывает мастер. — Она обладает двойным секретом. На миниатюрных дверцах висит замок-засов. Если достать ключ, то замок откроет сначала внешние, а затем внутренние дверцы, за которыми хранится самый крохотный в мире орган».

На создание одной ручки у Ефтима уходит от одного до трех месяцев. Мастер уверен, что его труд и творчество обязательно будут иметь продолжение.

«У меня двое сыновей — Тимофей и Талис. В их честь и назван бренд моих перьевых ручек»,