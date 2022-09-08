Археологи обнаружили одноногого древнего человека возрастом 30 тыс. лет

Ученые обнаружили захоронение древнего человека современного биологического вида с ампутированной ногой. Об этом сообщает издание N+1.

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Ампутация конечностей известна человечеству с древнейших времен. Далеко не всегда ее применяли в медицинских целях: зачастую так калечили пленников, наказывали преступников и провинившихся. Об ампутации в медицинских целях писал древнегреческий врач Гиппократ, а археологи находили несколько подтверждений существования этой практики в древнем мире.

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Тим Райан Малони из Университета Гриффита и его коллеги исследовали человека, похороненного в пещере Лианг-Тебо на востоке Калимантана в Юго-Восточной Азии. Его оставили в положении лежа на спине с согнутыми ногами. Так, его правое колено оказалось прижато к груди. Вместе с останками археологи также нашли каменные артефакты, а также кусочек красной охры размером 22×17 миллиметров, который находился у нижней челюсти человека. Радиоуглеродное датирование показало, что человек жил 31201–30714 лет назад.

Во время раскопок археологи обнаружили, что у индивида полностью отсутствуют кости левой стопы, в то время как все кости правой стопы находились в погребении. Антропологическое исследование показало, что на левых большеберцовой и малоберцовой костях присутствуют свидетельства хирургической ампутации, причем на обеих костях видны следы заживления. По оценкам исследователей, после перенесенной операции этот человек прожил как минимум шесть—девять лет. Более того, нет никаких признаков того, что после ампутации развилась инфекция. Поскольку левые большеберцовая и малоберцовая кости оказались заметно меньше по длине, ученые посчитали, что операция была проведена в детстве.

Чтобы подобная операция прошла успешно, необходимо хорошее знание анатомии, поскольку в противном случае пациент умер бы от потери крови или раневой инфекции. Эта находка подтверждает, что даже в доисторическую эпоху, до появления керамики и земледелия, как минимум некоторые люди имели обширные медицинские познания.