Бывшая учительница стала миллионершей благодаря продаже откровенных фото в сети

Бывшая учительница Кортни Тиллиа из США начала продавать откровенные фотографии на платформе OnlyFans и разбогатела. Ее историю приводит TMZ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам героини материала, за три года ей удалось заработать один миллион долларов (60,8 миллиона рублей). Всего она завела три страницы в соцсети: закрытый VIP-аккаунт с эксклюзивным контентом, открытый аккаунт и онлайн-магазин с собственным мерчем. Наибольшую выручку женщине принес первый — сумма дохода составила почти 750 тысяч долларов (45 миллионов рублей).

Тиллиа призналась, что в школе она смогла бы заработать такие деньги за 25 лет. При этом, когда экс-преподавтельница стала OnlyFans-моделью, ее жизнь полностью изменилась. Вместе с мужем и четырьмя детьми американка смогла переехать в Лос-Анджелес из Аризоны и отправиться в путешествия на Гавайи, Ямайку и в Колумбию.

Женщина рассказала, что жертвует часть своего дохода в приюты для бездомных и не стыдится новой работы. Вместо этого она сосредоточена на том, чтобы научить детей широко мыслить и не осуждать других за то, чем они зарабатывают на жизнь.