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27 минут назад

Мужчина дважды за пять дней сорвал джекпот

Lenta.ru

Житель американского города Линкольн, штат Небраска, дважды сорвал джекпот с интервалом в пять дней. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина дважды за пять дней сорвал джекпот
Фото: Лента.руЛента.ру

Сергей Настин из США купил билет моментальной лотереи и выиграл приз в 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). На этой же неделе он приобрел еще один билет той же лотереи и выиграл тысячу долларов (61,3 тысячи рублей).

Мужчине пришлось дважды за пять дней ездить в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить призы.

Настин сообщил, что планирует использовать полученные деньги для оплаты счетов. Часть выигрыша он намерен потратить на развлечения, например, катание на гидроцикле.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган дважды за 15 лет сорвал джекпот, используя при игре в лотерею одни и те же числа. Американец отметил, что потратит часть полученных денег на путешествие, а остаток отложит на пенсию.

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