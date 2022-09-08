Мужчина дважды за пять дней сорвал джекпот

Житель американского города Линкольн, штат Небраска, дважды сорвал джекпот с интервалом в пять дней. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Сергей Настин из США купил билет моментальной лотереи и выиграл приз в 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). На этой же неделе он приобрел еще один билет той же лотереи и выиграл тысячу долларов (61,3 тысячи рублей).

Мужчине пришлось дважды за пять дней ездить в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить призы.

Настин сообщил, что планирует использовать полученные деньги для оплаты счетов. Часть выигрыша он намерен потратить на развлечения, например, катание на гидроцикле.