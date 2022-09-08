Что нельзя делать 8 сентября в Натальин день

8 сентября в народе празднуют Натальин день или по-другому день Натальи-Овсяницы. О том, что нельзя делать в эту дату, а какие планы, напротив, стоит осуществить, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 8 сентября
- Согласно поверьям, в Натальин день нельзя кричать на родных и ссориться, считается, что таким образом можно навлечь на себя проблемы со здоровьем или разрушить семью.
- Жаловаться на свои беды и неудачи в этот день тоже не стоит, иначе их станет лишь больше.
- Позволять себе лениться 8 сентября тоже не самая хорошая идея, согласно поверьям, лентяев в ближайшем будущем в этом случае ожидают проблемы со здоровьем.
- Нельзя ходить босиком. Наши предки верили, что нечистая сила схватит за голую ногу, околдует и навлечет болезни и всевозможные неприятности.
- Переедать в Натальин день тоже не следует, это может обернуться в ближайшем времени материальными трудностями.
Что надо делать 8 сентября
- Сорвать веточку рябины и украсить ею дом. Наши предки верили, что это принесет в дом счастье.
- Испечь блины или печенье и угостить домочадцев. Этот нехитрый ритуал может помочь, согласно поверьям, укрепить семейные отношения.
- Быть в хорошем настроении: считалось, что это привлечет достаток.
- Планировать будущее: поставленные цели обязательно сбудутся.
Народные приметы 8 сентября
- Холодное утро в Натальин день предвещает ранний приход зимы.
- Гром 8 сентября обещает теплую осень.
- Если на березах и дубах все еще много листвы, зима будет холодной.
- Услышать пение овсянки в этот день — к счастью.