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39 минут назад

Что нельзя делать 8 сентября в Натальин день

Мира Маркина

8 сентября в народе празднуют Натальин день или по-другому день Натальи-Овсяницы. О том, что нельзя делать в эту дату, а какие планы, напротив, стоит осуществить, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 8 сентября в Натальин день
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 8 сентября

  • Согласно поверьям, в Натальин день нельзя кричать на родных и ссориться, считается, что таким образом можно навлечь на себя проблемы со здоровьем или разрушить семью.
  • Жаловаться на свои беды и неудачи в этот день тоже не стоит, иначе их станет лишь больше.
  • Позволять себе лениться 8 сентября тоже не самая хорошая идея, согласно поверьям, лентяев в ближайшем будущем в этом случае ожидают проблемы со здоровьем.
  • Нельзя ходить босиком. Наши предки верили, что нечистая сила схватит за голую ногу, околдует и навлечет болезни и всевозможные неприятности.
  • Переедать в Натальин день тоже не следует, это может обернуться в ближайшем времени материальными трудностями.

Что надо делать 8 сентября

  • Сорвать веточку рябины и украсить ею дом. Наши предки верили, что это принесет в дом счастье.
  • Испечь блины или печенье и угостить домочадцев. Этот нехитрый ритуал может помочь, согласно поверьям, укрепить семейные отношения.
  • Быть в хорошем настроении: считалось, что это привлечет достаток.
  • Планировать будущее: поставленные цели обязательно сбудутся.

Народные приметы 8 сентября

  • Холодное утро в Натальин день предвещает ранний приход зимы.
  • Гром 8 сентября обещает теплую осень.
  • Если на березах и дубах все еще много листвы, зима будет холодной.
  • Услышать пение овсянки в этот день — к счастью.
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